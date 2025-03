Salah lidera virada do Liverpool contra Southampton na Premier League

O Liverpool venceu o Southampton de virada, por 3 a 1, neste sábado (8), em Anfield, pela 28ª rodada da Premier League. No primeiro tempo, Smallbone marcou para os visitantes, porém, Darwin Núñez e Mohamed Salah, duas vezes, garantiram o triunfo na segunda etapa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado e um jogo a mais, os Reds chegam aos 70 pontos e ampliam vantagem na liderança da competição. O Arsenal, segundo colocado, está a 16 pontos atrás (54), mas tem dois jogos a menos que o primeiro. Na terceira colocação, aparece o Nottingham Forest, com 48.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

O Liverpool começou a partida pressionando o Southampton e, nos primeiros minutos, a equipe trocou passes no campo de ataque, mostrou superioridade, mas não conseguiu converter em chances claras de gol.

O drama começou faltando pouco menos de um minuto para o fim do primeiro tempo: após cobrança de lateral, Smallbone aproveitou a indecisão de Alisson e Virgil van Dijk dentro da área, e abriu o placar para os visitantes com a perna direita.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, o Liverpool precisou de apenas cinco minutos para voltar a brigar pelos três pontos. Luis Díaz recebeu a bola na ponta esquerda, carregou a bola, e cruzou na área rasteiro para Darwin Núñez deixar tudo igual.

O que o Southampton não esperava era que, o herói da equipe no primeiro tempo se tornaria o vilão rapidamente. Em disputa de bola dentro da área entre Smallbone e Darwin Núñez, o volante calçou o uruguaio dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, Salah converteu e virou para o Liverpool.

Mohamed Salah comemora gol do Liverpool sobre o Southampton pela Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

A história se repetiu na reta final do jogo, quando o árbitro viu Yukinari Sugawara tocar a bola com braço dentro da área em revisão no VAR. Em mais uma cobrança, o artilheiro egípcio bateu no canto esquerdo e marcou seu segundo no jogo.

Com 27 gols em 29 aparições, Salah se isolou cada vez mais na artilharia da Premier League 2024/25. Além dos tentos, o camisa 11 concedeu 17 assistências, totalizando 44 participações. Na temporada, o jogador de 32 anos já soma 32 gols e 22 assistências.

O que vem pela frente?

Agora, o Liverpool encara o PSG, em casa, nesta terça-feira (11), pela volta das oitavas de final da Champions League. A atuação da equipe inglesa no jogo de ida não foi a melhor notícia dos Reds, mas, mesmo assim, o time conseguiu balançar a rede e sair com a vitória. E é exatamente disso que o time de Arne Slot precisa para selar o título desta edição de Premier League.