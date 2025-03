Santos lança novo uniforme com participação de Neymar na campanha

O Santos anunciou em parceria com a Umbro o novo uniforme 1 para a temporada de 2025 com a presença de Neymar na divulgação do novo modelo na versão branca de jogo.

A nova camisa, que foi divulgado pelo Peixe nesta sexta-feira (07), é uma homenagem à escadaria com 402 degraus do Monte Serrat.

Um dos principais pontos turísticos da cidade de Santos, o local simboliza o esforço para subir à Série A e celebra o retorno para a elite do futebol brasileiro.

O modelo acompanha um patch personalizado do Clube, que traz a frase “Glorioso Alvinegro Praiano”, além do escudo e grafismos da escadaria ao fundo da imagem.

Santos lança novo iniforme em homenagem à Monte Serrat, um dos pontos turísticos da cidade. (Foto: divulgação/Santos FC)

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, comentou sobre o tema da homenagem deste ano do novo uniforme.

-A escadaria, além de importante acesso para a população, tem um significado cultural, arquitetônico e esportivo. Nada mais justo que Santos e a Umbro se unam para divulgá-la para o mundo. Com certeza, o torcedor se conectará rapidamente a essa iniciativa - afirmou Teixeira.

A camisa já está na pré-venda exclusiva nas lojas oficiais e no site do clube.

A estreia do novo manto está prevista para o primeiro jogo do Peixe no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco da Gama, no fim de março.

O Santos entra em campo neste domingo (09), contra o Corinthians, às 18h30, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista.