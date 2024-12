Landim divulga carta com resultados financeiros do Flamengo sob sua gestão

A poucos dias do final de seu mandato, Rodolfo Landim enviou uma carta, na terça-feira (24), aos sócios do Flamengo com prestação de contas e um balanço de seu período como presidente do clube. Landim comandou o clube de 2019 a 2021 e foi reeleito para o triênio 2022-2024. O presidente eleito para liderar o clube nos próximos três anos é Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Na carta, ele citou os resultados financeiros dos últimos três anos, o patrimônio que deixa para o próximo presidente e relembrou o clico vitorioso do time sob sua liderança. No total, foram 13 títulos conquistados: 4 Campeonatos Cariocas, 2 Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Libertadores, uma Recopa e duas Supercopa.

Segundo Landim, o Flamengo ultrapassou R$ 1 bilhão em receita recorrente bruta por três anos consecutivos. Em 2022, bateu R$ 1,043 bilhão; em 2023, bateu R$ 1,071 bilhão; e vai encerrar a gestão com R$ 1,194 bilhão.

- Como mostrado anteriormente, hoje entregamos o Flamengo com receitas recorrentes acima de R$ 1,19 bilhão, quase o dobro do valor corrigido de 2018, quando recebemos o Clube, e forte geração de caixa, de mais de R$ 200 milhões/ano, fruto das altas margens operacionais resultantes de nossa gestão - afirma Landim na carta.

Título mais recente do Flamengo foi a Copa do Brasil de 2024, conquistada em final contra o Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O presidente ainda revelou que o patrimônio líquido do clube evoluiu de R$ 65 milhões para R$ 692 milhões, e que houve uma diminuição na dívida bancária. Ele também destacou a valorização do elenco.

- Ao final de 2018, o valor estimado do plantel de jogadores do time principal do Flamengo era de 47,3 milhões de euros. Ao final de 2024 - já sem Gabriel Barbosa e David Luiz - o valor é de 215,8 milhões de euros. À taxa de câmbio de R$6,34/euro, o valor do nosso plantel hoje é avaliado em R$1,368 bilhão, o que implica no aumento de mais de R$1 bilhão em relação ao que o Flamengo tinha em 2018 - diz o presidente.

Para encerrar, o mandatário desejou boas festas para os torcedores do clube e boa sorte a BAP e seu grupo, que assumem o clube em janeiro de 2025.

- O Flamengo jamais esteve tão preparado e tão sólido em toda sua história para enfrentar os desafios que terá pela frente. Resta desejar boa sorte e continuado sucesso à nova equipe que assumirá a gestão do Clube a partir do início de janeiro do próximo ano - finaliza.