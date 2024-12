Pablo retorna ao Flamengo após passagem discreta no Botafogo

O Flamengo definiu que não renovará o contrato de David Luiz, jogador que estava no clube desde 2021. Agora, o clube carioca terá que resolver a situação de outro zagueiro: Pablo. O jogador de 33 anos, que tem vínculo até o fim de 2025, retorna ao clube após período por empréstimo no Botafogo. O seu futuro no Rubro-Negro, no entanto, ainda não está definido.

Segundo informação do jornalista Venê Casagrande, o empresário de Pablo descartou uma rescisão amigável entre as partes. O salário do jogador é na casa dos R$ 600 mil.

A passagem de Pablo no Botafogo foi discreta, muito por conta dos problemas com lesões. No total, o defensor jogou apenas 28 minutos no ano. De volta ao Flamengo, ele busca aprimorar a parte física para voltar a performar em alto nível.

Pablo em ação pelo Botafogo (Foto: Lucas Figueiredo)

Além de Pablo, o Flamengo conta com Léo Ortiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Cleiton. Fabrício, no entanto, pode deixar a equipe nesta janela de transferências. O Rennes, da França, já demonstrou desejo, anteriormente, pelo jogador.

Pablo aparece em vídeo treinando nas férias

Nas redes sociais, Pablo aparece em vídeo realizando exercícios de força física e musculação. A ideia do jogador é chegar bem fisicamente na apresentação do elenco rubro-negro no dia 8 de janeiro.

Números de Pablo com a camisa do Flamengo

Pablo, que chegou ao Flamengo no início de 2022, disputou 47 jogos com a camisa rubro-negra, com 28 vitórias, 7 empates e 12 derrotas.