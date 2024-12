A estreia do Flamengo na Copinha 2025 já tem data definida. No dia 5 de janeiro, o time carioca encara o Cruzeiro-PB, no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (sede dos jogos do Grupo 23), às 17h (de Brasília). O Lance! mostra para você como o Rubro-Negro chega para o torneio.

Além do Cruzeiro-PB, o Flamengo também irá enfrentar EC São Bernardo e Zumbi-AL. A equipe vai em busca do pentacampeonato. Terceiro maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Rubro-Negro conquistou os títulos em 1990, 2011, 2016 e 2018.

Flamengo campeão da Copinha em 2018 (Foto: Flamengo/Divulgação)

Flamengo vai disputar a Copinha com o "time B"

Assim como nos últimos anos, o Flamengo irá disputar a Copinha sem alguns titulares. Afinal, esses atletas ficarão à disposição do profissional para disputar os primeiros jogos do Campeonato Carioca, uma vez que o elenco principal estará na pré-temporada nos Estados Unidos.

Olho neles

Dos jogadores que estarão no torneio de juniores, destaque para os goleiros Caio Barone e Lucas Furtado, que já foram relacionados para partidas do profissional.

Além deles, Ryan Roberto, uma das joias rubro-negras, também foi inscrito. Ele, aliás, é o jogador mais novo do elenco (2008). A velocidade e o um contra um são as suas principais vertentes. Joshua, nascido em 2007, também é outra promessa do Ninho que vai disputar a competição.

Ryan Roberto comemorando gol pelo Flamengo nos juniores (Foto: Arquivo pessoal)

Confira a lista de inscritos do Flamengo na Copinha

Goleiros: Alysson (2006), Caio Barone (2006), Lucas Furtado (2005) e Raphael (2006). Defensores: Darlan (2004), Germano (2006), Gusttavo (2006), Felipe Vieira (2005), Johnny (2007), Luiz Phellipe (2007), Pedro Fachineti (2007), Pedro Lemos (2006), Wanderson (2007) e Wesley Juan (2005). Meias: Christian (2007), Fred (2007), Kaio Nobrega (2007), Lucas Vieira (2007), Luis Aucélio (2006), Menegatti (2006) e Pedro Leão (2006). Atacantes: Alan Santos (2007), Bill (2006), Camargo (2007), Douglas Telles (2007), Felipe Lima (2006), Giovanni (2007), Joshua (2007), Lipão (2007) e Ryan Roberto (2008).

Veja as datas dos jogos do Rubro-Negro na fase de grupos da Copinha

1ª rodada: Flamengo x Cruzeiro-PB - 5 de janeiro; 17h

x Cruzeiro-PB - 5 de janeiro; 17h 2ª rodada: Zumbi-AL x Flamengo - 8 de janeiro; 21h30

- 8 de janeiro; 21h30 3ª rodada: EC São Bernardo x Flamengo - 11 de janeiro; 21h45

