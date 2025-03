João Fonseca x Alex de Minaur: compare premiações na carreira

João Fonseca terá um grande desafio nesta segunda-feira (24). O jovem brasileiro de 18 anos enfrentará o experiente Alex de Minaur, número 11 do ranking mundial, na terceira rodada do Miami Open 2025. O confronto marca o encontro de dois tenistas em momentos distintos da carreira, e o histórico de premiações de ambos evidencia essa diferença.



Enquanto Fonseca se profissionalizou há apenas um ano, De Minaur está no circuito desde 2015, acumula nove títulos e já alcançou a 6ª posição no ranking da ATP.

💰 Comparação de premiações na carreira

Mesmo com o pouco tempo no circuito, João Fonseca vem chamando a atenção no circuito mundial. Porém, quando o assunto é premiação em dinheiro, o australiano leva larga vantagem.

Alex de Minaur

🏆 Temporada 2025 — US$ 1.198.974 ( R$ 6,86 milhões )

— ( ) 💼 Carreira — US$ 16.897.099 (R$ 96,65 milhões)

João Fonseca

🏆 Temporada 2025 — US$ 346.200 ( R$ 1,98 milhão )

— ( ) 💼 Carreira — US$ 1.164.906 (R$ 6,66 milhões)

🚀 Ascensão meteórica de João Fonseca

Apesar da diferença expressiva, João Fonseca vive uma temporada de crescimento. O brasileiro, que tem apenas um título em nível ATP, no ATP 250 de Buenos Aires, já ultrapassou a marca de R$ 1,9 milhão em prêmios apenas em 2025.

Avançar às oitavas de final em um torneio de Masters 1000 seria um marco importante na carreira do brasileiro. Além de aumentar os ganhos financeiros, Fonseca busca consolidar seu nome entre os principais tenistas do circuito.

O duelo com De Minaur é mais do que um confronto de gerações — é uma chance de encurtar a distância em prêmios e mostrar que o tênis brasileiro está em boas mãos.