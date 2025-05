João Félix, alvo do Flamengo, é destaque de ranking mundial ao lado de Neymar

Cotado como um alvo do Flamengo para a janela de transferências do meio do ano, o atacante João Félix está em uma seleta lista ao lado de jogadores como Neymar, Cristiano Ronaldo e Griezmann. O português é um dos dez atletas que mais movimentaram dinheiro no mercado de transferências em toda a história. O levantamento contabiliza todas as torcas de clubes com contrato definitivo. No total, o jogador soma quatro mudanças de equipe.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

João Félix aparece na sétima posição do ranking geral e já foi responsável por movimentar pouco mais de R$ 1,2 bilhão desde sua estreia no futebol profissional. Sua primeira transferência foi na saída do Benfica para o Atlético de Madrid, quando tinha apenas 19 anos, e custou cerca de 127 milhões de euros, ou R$ 825 milhões na cotação mais atual.

A movimentação para o clube espanhol foi a mais cara da sua carreira e permaneceu no time até 2023, até que saiu para o Chelsea por empréstimo por um valor de 11 milhões de euros (R$ 71 milhões). Após uma passagem curta pelo time inglês, Félix ainda passou pelo Barcelona até retornar definitivamente para os Blues novamente.

continua após a publicidade

O valor do retorno para o clube inglês foi de 52 milhões (R$ 336 mi), que foi sua última transferência em definitivo. Da temporada 2024 para 2025, o atacante português foi mais uma vez negociado por não ter espaço no elenco e foi mais uma vez emprestado, dessa vez para o Milan. Apesar de começo promissor, o jogador não se sustentou e deve, mais uma vez, retornar ao Chelsea.

João Félix atua pelo Chelsea desde que deixouAlético de Madrid (Foto: Ian Kington / AFP)

Em comparação a outros nomes da lista, João Félix precisou de menos transferências para quebrar a barreira de R$ 1 bilhão gastos. Álvaro Morata, por exemplo, soma 208 milhões de euros (R$ 1,34 bi) em oito transações entre clubes ao longo da sua carreira, enquanto Cristiano Ronaldo passou por cinco transferências para chegar na marca de 247 milhões de euros (R$ 1,6 bi).

continua após a publicidade

O líder da lista é o brasileiro Neymar. Somando três transferências feitas de maneira definitiva em sua carreira, o atual camisa 10 do Santos chegou a 400 milhões de euros, ou quase R$ 2,6 bilhões somados. O atacante contabiliza a saída do Peixe para o Barcelona, a troca do time espanhol para o PSG e, por fim, a sua chegada ao Al-Hilal, na Arábia Saudita. O retorno ao alvinegro praiano não entra no ranking já que foi de graça após o fim de contrato.

Jogadores que mais movimentaram dinheiro com transferências

1 - Neymar: 400 milhões de euros (R$ 2,59 bilhões)

2 - Romelu Lukaku: 369,2 milhões de euros (R$ 2,39 bilhões)

3 - Cristiano Ronaldo: 247 milhões de euros (R$ 1,60 bilhão)

4 - Ousmane Dembélé: 220 milhões de euros (R$ 1,42 bilhão)

5 - Álvaro Morata: 202 milhões de euros (R$ 1,31 bilhão)

6 - Matthijs de Ligt: 197,5 milhões de euros (R$ 1,28 bilhão)

7 - João Félix: 190,2 milhões de euros (R$ 1,23 bilhão)

8 - Antoine Griezmann: 182 milhões de euros (R$ 1,18 bilhão)

9 - Philippe Coutinho: 180,3 milhões de euros (R$ 1,17 bilhão)

10 - Kylian Mbappé: 180 milhões de euros (R$ 1,17 bilhão)

Conversas entre Flamengo e João Félix

O Flamengo mira a contratação de João Félix para a janela de transferências do meio de ano. O estafe do jogador foi procurado por representantes do rubro-negro, que mira um acordo de empréstimo com opção de compra. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

No entanto, o Rubro-Negro não terá vida fácil nessa negociação. Afinal, além de ter que convencer o jogador a vir para o futebol brasileiro, concorrerá com clubes do futebol europeu. O Benfica, de Portugual, já demonstrou interesse pelo jogador do Chelsea, que estava emprestado ao Milan.