Cabe no Flamengo? Veja salário milionário de João Félix na Europa

O Flamengo está interessado em João Félix, e a dúvida que fica no ar é: será que o clube carioca teria fôlego financeiro para bancar o salário do meia-atacante português? O jogador de 25 anos, atualmente emprestado ao Milan pelo Chelsea, tem vencimentos dignos de estrela internacional.

💸 Salário de João Félix

Segundo o site Capology, João Félix recebe um salário bruto anual de 4,17 milhões de euros no Milan. Com base na cotação do euro, isso representa:

💰 R$ 26,84 milhões por ano

📅 R$ 2,24 milhões por mês

📆 R$ 517 mil por semana

🕑 R$ 73,8 mil por dia

Esses valores colocam o atleta em um patamar salarial muito acima da média do futebol brasileiro, mesmo entre os principais clubes do país. No elenco do Flamengo, por exemplo, os maiores vencimentos ficam na faixa entre R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões mensais.

A presença de Depay no Corinthians, no entanto, pode servir de esperança para a torcida do Flamengo. O atacante holandês recebe cerca de R$ 3 milhões por mês.

⚽ Interesse do Flamengo em João Félix

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Flamengo tem interesse na contratação de João Félix e estuda uma proposta de empréstimo com opção de compra obrigatória ao fim do vínculo. A ideia seria contar com o português como estrela do elenco que disputará o Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos.

A presença de Filipe Luís, ex-companheiro do atleta no Atlético de Madrid, como técnico, poderia ser um trunfo na negociação. No entanto, o próprio João Félix ainda não teria se convencido de deixar a Europa neste momento.

