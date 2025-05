‘Tecnicamente melhor que o Arrascaeta’, diz jornalista sobre João Félix no Flamengo

João Félix está sendo ligado ao Flamengo nos últimos dias. O português pertence ao Chelsea, adversário do Flamengo no Mundial de Clubes 2025, mas está emprestado ao Milan. O rumor da chegada do atacante foi assunto nas redes e foi comentado pelo jornalista Vitor Birner, durante programa na ESPN.

- Tecnicamente ele é melhor que o Arrascaeta. Mas o Arrascaeta é mítico no Flamengo. O Arrascaeta entende o Flamengo. O Arrascaeta, mesmo com dificuldades, participa muito mais do sem-bola que o Flamengo. Ele não pode ser titular no lugar do Arrascaeta.

Por conta do estilo de jogo, Birner fez comparação com Arrascaeta, ídolo do Flamengo. O jornalista, porém, alertou para o histórico complicado de João Félix nos times que passou.

- Ele só passou por times muito ricos, por times muito grandes, e mesmo com os times precisando de um outro comportamento dele, você engole muito, ele nunca se mexeu, e ele sempre se colocou acima dos golpes. Eu fico imaginando como ele vai se comportar se ele vier para o Brasil. Então eu não sei que o Boto, caso o Flamengo consiga contratá-lo, tenha sobre ele uma ascendência que vá fazê-lo ter um comportamento diferente, porque tecnicamente, se ele vier, ele… eu não sei, por exemplo, do Flamengo — e olha que isso não é pouca coisa — ele será o jogador mais técnico da equipe. Ele é muito técnico.

Ele chegaria para ser titular do Flamengo? Tecnicamente, sim - completou.

João Félix no Flamengo?

Em conversas com o estafe do meia-atacante nas últimas semanas, o Flamengo busca uma contratação por empréstimo com opção de compra. No entanto, o Rubro-Negro não terá vida fácil nessa negociação. Afinal, além de ter que convencer o jogador a vir para o futebol brasileiro, concorrerá com clubes do futebol europeu. O Benfica, de Portugual, já demonstrou interesse pelo jogador do Chelsea, que estava emprestado ao Milan.

Em 2021, João Félix assumiu que gostaria de ver um jogo no Maracanã. Questionado sobre jogar no Flamengo, ele brincou sobre as cores do clube carioca.

- Gostaria de ver um jogo no Maracanã cheio. Sempre gostei de jogar de vermelho, quem sabe - disse o atacante.

