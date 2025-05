Alvo do Flamengo: veja os números de João Félix na temporada 24/25

João Félix, meia-atacante do Chelsea, da Inglaterra, está na mira do Flamengo. O clube carioca mantém conversas com o jogador português, com a intenção de um empréstimo com opção de compra. Nesta temporada, o atleta disputou jogos pela equipe inglesa e pelo Milan, da Itália (empréstimo). Assim, o Lance! mostra para você os números dele na temporada 24/25 do futebol europeu.

O alvo do Flamengo foi emprestado pelo Chelsea ao Milan em fevereiro deste ano, até o fim de junho. Os italianos, no entanto, não demonstram interesse pela compra do jogador. Além do Rubro-Negro, o Benfica, de Portugal, acompanha de perto o cenário.

João Félix, de 25 anos, foi titular em 17 jogos dos 40 que disputou na atual temporada europeia. O português marcou nove gols e deu duas assistências.

Flamengo tenta a contratação do português João Félix (Foto: Damir Sencar/AFP)

Veja os números de João Félix na temporada 24/25

⚔️ 40 jogos (17 titular)

⚽️ 9 gols

🅰️ 2 assistências

⏰ 166 mins p/ participar de gol

🧠 10 grandes chances criadas

🔑 28 passes decisivos

👟 87 finalizações (33 no gol)

💨 40 dribles certos

👊 52 faltas sofridas

*números por Milan, Chelsea e seleção de Portugal

Enquanto tenta João Félix, Flamengo acerta com Jorginho

O Flamengo chegou a um acordo com Jorginho, jogador do Arsenal. As partes firmaram um pré-contrato. O jogador ítalo-brasileiro assinará com a equipe rubro-negra por três anos.

