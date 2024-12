Intercontinental: saiba quanto o Botafogo deixou de embolsar ao perder para o Pachuca

A derrota por 3 a 0 para o Pachuca, do México, na quarta-feira (11), na sua estreia na Copa Intercontinental 2024, tirou do Botafogo a chance de disputar o título e de receber quase R$ 30 milhões de premiação.

Isso porque o prêmio para o grande campeão, que sairá de uma final contra o Real Madrid, receberá da Fifa um prêmio de 5 milhões de dólares (R$ 29,6 milhões na cotação atual).

Com a derrota, o Glorioso receberá apenas o valor reservado ao quarto colocado do ranking geral da competição, que é de 1 milhão de dólares, ou seja, cerca de R$ 6 milhões na cotação atual.

Rondon, do Pachuca, comemorando gol sobre o Botafogo na Copa Intercontinental 2024 (Foto: Karim Jaafar/ AFP)

Já o Pachuca, que saiu vencedor do jogo disputado no Estádio 974, em Doha, no Catar, garantiu um prêmio de ao menos 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões na cotação atual) e a vaga na semifinal.

A partida entre o time mexicano e o Al Ahly, pela semi, acontecerá no dia 14.

O vencedor jogará a grande final contra o poderoso Real Madrid, no dia 18 de dezembro. O campeão, além de levar a taça da primeira edição da Copa Intercontinental, embolsará 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30,1 milhões). O vice receberá 4 milhões de dólares (cerca de R$ 24,1 milhões).

💰Confira a premiação da Copa Intercontinental para cada colocação: