Em final de contrato com a Parimatch, Botafogo busca novo patrocinador máster

O contrato do Botafogo com sua patrocinadora máster, a empresa de apostas esportivas Parimatch, se encerra neste mês. Antes do último jogo do Brasileirão, no domingo (8), a empresa chegou a fazer uma publicação em suas redes sociais num tom de despedida do Alvinegro. Após a partida, Thairo Arruda, CEO da SAF do Botafogo, falou ainda ao canal “Opinião Fogo Play“ sobre o final desse ciclo e busca por um novo patrocinador.

- Foram dois anos que eles compraram o nosso projeto, quando a gente não era nada, quando a gente só tinha um powerpoint pra mostrar e um plano de crescimento, e eles compraram essa ideia. Hoje, estamos levantando o troféu juntos. Acho que não tem como ter tido mais sucesso possível do que essa união Parimatch e Botafogo. Para o ano que vem, obviamente, a gente está em conversas com várias empresas, obviamente casas de apostas, que é onde está a maior atratividade hoje em dia para os clubes. A gente tem conversado bastante, eu tenho me envolvido pessoalmente junto ao diretor comercial do clube, o Rafael Ganem, e espero ter alguma coisa para anunciar até o fim do ano, para começar já 2025 com uma nova parceria.

O acordo de dois anos com a Parimatch rendeu ao Glorioso R$ 27,5 milhões por ano. A intenção do clube agora é conquistar um contrato mais vantajoso, uma vez que, atualmente, o clube possui apenas a nova posição no ranking de arrecadação anual com patrocínio máster das equipes que disputaram o Brasileirão.

A esperança do clube é que as conquistas do Brasileirão e da Libertadores, além da possível taça da Copa Intercontinental, atraiam empresas interessadas em investir mais no clube.

Campeão e vice em busca de novos parceiros

Curiosamente, Botafogo e Palmeiras passam por momentos semelhantes: a busca por um novo patrocinador máster que invista maiores valores no clube.

No caso do time paulista, no entanto, o acordo com o novo parceiro já está apalavrado e deve ser anunciado, segundo apuração do Lance!, em 2025, durante o lançamento do novo uniforme do clube. O novo patrocinador será a casa de apostas Sportingbet, que investirá um valor fixo de R$ 100 milhões por temporada, com a possibilidade de bônus por metas esportivas, que podem elevar o montante para até R$ 150 milhões anuais.

Com duração de quatro anos, o novo acordo inclui cláusulas de reajuste nos valores com base nas taxas de inflação do Brasil e contemplará tanto o time masculino quanto o feminino.

A parceria com a Sportingbet coloca o Palmeiras mais perto do topo do ranking, que atualmente é ocupado pelo Flamengo. O Rubro-Negro recebe R$ 105 milhões por ano da Pixbet, sua patrocinadora máster.

Hoje, o Palmeiras recebe R$ 81 milhões fixos por ano do acordo com a Crefisa e a FAM (Faculdade das Américas), valor que pode saltar para R$ 120 milhões com bônus esportivos previstos no contrato.

Confira a lista de patrocínio máster dos clubes do Brasileirão que disputaram a Série A do Brasileirão 2024:

Flamengo - Pixbet (R$ 105 milhões por ano)

Corinthians - Esportes da Sorte (R$ 103 milhões por ano)

Palmeiras - Crefisa (R$ 81 milhões fixos por ano podendo saltar para R$ 120 milhões com bônus esportivos previstos no contrato)

Vasco - Betfair (R$ 70 milhões por ano)

São Paulo - SuperBet (R$ 52 milhões)

Fluminense - SuperBet (R$ 52 milhões)

Grêmio - Banrisul (R$30 milhões por ano)

Internacional - Banrisul (R$30 milhões por ano)

Botafogo - Parimatch (R$ 27,5 milhões por ano)

Cruzeiro - Betfair (R$ 25 milhões por ano atualmente - R$ 40 milhões a partir de 2025)

Fortaleza - Novibet (R$ 20 milhões por ano)

Bahia - Esportes da Sorte (R$ 19 milhões por ano)

Atlético-MG - Betano (R$ 18 milhões por ano)

Athlético-PR - Esportes da Sorte (cerca de R$ 16,5 milhões por ano) (contrato suspenso)

Juventude - Stake (R$ 15 milhões por ano)

Atlético-GO - Blaze.com (R$ 14 milhões por ano)

Vitória - Betsat (cerca de R$ 10 milhões por ano)

Cuiabá - Sicredi (R$ 8 milhões por ano)

Criciúma - EstrelaBet (R$ 6 milhões por ano)

RB Bragantino - Red Bull (valores não divulgados)