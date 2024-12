Recorde: COB destinará quase meio bilhão de reais a ações esportivas em 2025

A Assembleia Geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB) aprovou, por unanimidade, o orçamento de R$ 594 milhões para 2025. Deste valor, R$ 482 milhões serão destinados exclusivamente para ações esportivas, sendo R$ 265 milhões diretamente repassados às Confederações.

continua após a publicidade

➡️Criação de programa para detecção de talentos é vital para o futuro do esporte

O valor recorde foi impulsionado, segundo o próprio Comitê, pelo número de patrocinadores do ciclo olímpico de Paris 2024 e pelo recorde de arrecadação através da lei que destina parte da arrecadação das loterias da Caixa ao esporte olímpico e paralímpico.

Considerando apenas os R$ 265 milhões que serão repassados às Confederações, há um crescimento de 240% desde 2017. Além disso, em 2025, o montante que será direcionado para os projetos que beneficiam ações esportivas de atletas e Confederações vai ultrapassar os R$ 63 milhões.

continua após a publicidade

Assembleia Geral do Comitê Olímpico do Brasil (Foto: Gabriel Baron/COB)

- As diretrizes adotadas pela gestão do COB no último ciclo olímpico se refletem em números que fortalecem cada vez mais o movimento olímpico brasileiro. As políticas de austeridade, assim como ações estratégicas em áreas como Comunicação e Marketing, geraram aumento significativo das receitas e, consequentemente, dos investimentos que faremos diretamente nas ações esportivas - afirmou o atual presidente do COB, Paulo Wanderley.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

De forma geral, os valores aceitos para 2025 representam um aumento absoluto de R$ 23 milhões no orçamento geral.

Na mesma Assembleia, foi aprovado o Planejamento Estratégico do COB para o ciclo 2025-2028 e uma atualização estatutária para que o Conselho Nacional de Dança Desportiva seja reenquadrado como entidade reconhecida, uma vez que o breaking deixou o programa olímpico após Paris 2024.