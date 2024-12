Intercontinental: dois jogadores do Botafogo valem mais do que elenco completo do Pachuca

O Botafogo entra em campo na quarta-feira (11), às 14h, contra o Pachuca, do México, na sua primeira partida da Copa Intercontinental, que está sendo disputada em Doha, no Catar. O adversário do Glorioso vive um momento completamente diferente em campo e fora dele.

Enquanto a equipe de John Textor acaba de ser campeã do Brasileirão e da Libertadores de 2024, os mexicanos encerraram o Apertura do Campeonato Mexicano em 16º lugar e não jogam há um mês. E quando se trata de finanças, a discrepância também é expressiva.

O elenco do clube carioca é avaliado em 165,8 milhões de euros (cerca de R$ 1,05 bilhão na cotação atual), já todos os jogadores do Pachuca valem, segundo o Transfermarkt, 46,05 milhões de euros (cerca de R$ 293,3 milhões). Isso significa que o elenco do Botafogo é 3,6 vezes mais caro do que o do clube mexicano.

Outras comparações mostram ainda mais a distância entre os times.

Os dois jogadores mais valiosos do clube brasileiro são Thiago Almada, avaliado em 27 milhões de euros (R$ 172 milhões); Luiz Henrique, 22 milhões de euros (R$ 140,1 milhões). Juntos, eles valem 49 milhões de euros (R$ 312,1 milhões), mais do que a avaliação total do elenco do time comandado por Gillermo Almada.

Atualmente, o jogador mais valioso do elenco do Pachuca, segundo o Transfermarkt, é Oussama Idrissi, atleta nascido na Holanda, mas que atua pela seleção de Marrocos, e que é avaliado em 7 milhões de euros (R$44,5 milhões).

Jogadores do Botafogo comemorando título do Campeonato Brasileiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Salários

Segundo o site Capology, especializado no tema, o Botafogo possui uma folha salarial anual de 34,7 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 210 milhões na cotação atual. Já o Pachuca gasta 8,7 milhões de dólares por ano com os salários de seus atletas, cerca de R$ 52,6 milhões.

Assim, é possível dizer que o Glorioso gasta cerca de quatro vezes mais com salários do que o time mexicano.

Agora é aguardar para ver se essas diferenças aparecerão em campo na quarta-feira (11). Caso vença e avance na competição, o Alvinegro enfrentará o Al Ahly, do Egito, no sábado (14). A final será contra o Real Madrid no dia 18 de dezembro, no estádio Lusail.