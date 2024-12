Por que Botafogo viajou em avião de time da NFL para o Mundial?

Logo após a conquista do título do Brasileirão, o Botafogo embarcou rumo ao Intercontinental em um avião do New England Patriots, franquia da NFL. Na segunda-feira (9), o clube chegou no Qatar, onde se prepara para enfrentar o Pachuca.

Dono da SAF do Alvinegro, John Textor possui uma boa relação com Robert Kraft, que é o proprietário dos Pats. Dessa forma, o empresário norte-americano conseguiu fretar dois aviões para que o elenco chegasse o quanto antes em Doha.

Pelo fato de transportar atletas de futebol americano, os assentos do veículo são maiores do que o de um avião comercial. Dessa forma, os jogadores do Botafogo poderiam fazer uma viagem mais confortável em bancos mais largos e com aparelhos de massagem.

Essa foi a solução encontrada para que o plantel comandado por Artur Jorge recebesse o mínimo de conforto após enfrentar o São Paulo no domingo (8). Nesta quarta-feira, o Glorioso entra em campo diante do Pachuca em busca de uma vaga na semifinal do torneio.

Meia do Botafogo, Thiago Almada deitado em avião do New England Patriots (Foto: Vitor Silva/BFR)

Botafogo no Intercontinenal

Nesta quarta-feira, o Botafogo encara o Pachuca, às 14h (de Brasília), pelas quartas de final do Intercontinental de Clubes. Caso avance, o Alvinegro enfrentará o Al Ahly, do Egito, no sábado (14). O Real Madrid está na final e aguarda para conhecer seu adversário.