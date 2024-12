Quanto o Botafogo ganhou pelo título do Brasileirão?

O Botafogo se sagrou campeão do Brasileirão neste domingo (8). A equipe comandada por Artur Jorge superou o São Paulo por 2 a 1 no Nilton Santos, e assegurou a terceira conquista da liga nacional em sua história, além de encerrar um jejum de quase três décadas sem o troféu.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo vence o São Paulo e é campeão brasileiro depois de 29 anos

Com o título, o Alvinegro embolsou R$ 48,16 milhões para os seus cofres. O valor representa 10% dos mais de R$ 480 milhões que são divididos entre os clubes que permaneceram na Série A, excluindo os rebaixados Athletico-PR, Criciúma, Cuiabá e Atlético-GO.

A conquista levou a uma soma de R$ 245 milhões que entraram em 2024 nas contas do clube, que tem o bilionário norte-americano John Textor como dono de sua SAF, contando apenas o que chega através de premiações por participações e bons desempenhos nas competições disputadas.

continua após a publicidade

🏆 Campeão do Brasileirão! Quanto o Botafogo arrecadou nos campeonatos em 2024?

💰 R$ 192 milhões - título da Libertadores

💰 R$ 5,6 milhões - queda nas oitavas de final da Copa do Brasil

💰 R$ 48 milhões - título do Brasileirão.

➡️ Inédito: Botafogo quebra recorde com título do Brasileirão 2024

A quantia ainda pode aumentar de tamanho, já que a partir do dia 11, o Fogão estará na disputa do Mundial de Clubes de 2024. A estreia acontecerá às 14h (horário de Brasília), diante do Pachuca-MEX no Estádio 974, em Doha, no Qatar.

continua após a publicidade

O título do Campeonato Brasileiro aconteceu mesmo que o time não entrasse em campo, já que em São Paulo, o Fluminense superou o Palmeiras para sobreviver na Série A e tirou as chances do Verdão de alcançar o Botafogo. De toda maneira, Savarino abriu o placar no Rio de Janeiro; William Gomes empatou na segunda etapa, mas Gregore, praticamente no último lance, anotou o tento que findou a seca de 29 anos sem a taça nacional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte