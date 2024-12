Artur Jorge confirma desfalque de titular para estreia do Botafogo no Intercontinental

Técnico do Botafogo, Artur Jorge confirmou nesta terça-feira (10) que o zagueiro Bastos será desfalque para a estreia da equipe na Copa Intercontinental, diante do Pachuca. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que o angolano não se recuperou a tempo de lesão na coxa direita, por isso, não poderá entrar em campo na quarta-feira (11).

continua após a publicidade

➡️ Por que Botafogo viajou em avião de time da NFL para o Mundial?

Bastou chegou a participar da atividade desta terça, no estádio 974, em Doha, no Catar. No entanto, o camisa 15 segue fora de ação, e Adryelson deve ser o substituto mais uma vez. A bola rola a partir das 14h (de Brasília).

Artur Jorge analisa o Pachuca

O técnico português analisou o adversário de quarta-feira (11), na estreia do Intercontinental. Ele revelou que, durante os treinamentos desta terça-feira (10), o Botafogo se preparou conforme as estratégias identificadas dos mexicanos, mas que nada foi feito pensando no duelo anteriormente.

continua após a publicidade

- Tivemos a oportunidade de acompanhar a evolução dessa equipe e de ver alguns jogos que fizeram para ter uma ideia base. Temos que conhecer o nosso rival e temos feito de uma forma muito capaz, enquanto conhecimento, mas é muito importante olharmos para dentro, sobre aquilo que podemos fazer. E isso para mim é o fundamental, saber o que temos que fazer em campo para ser superior ao adversário - analisou Artur.

- Tem alguns contextos diferentes, como bolas paradas, tem uma forma de jogar que cria algumas dificuldades na forma como é e é competente na circulação de bola. Equipe que tem mais alguma desorganização defensiva no encurtamento sobre o adversário. Então temos alguns aspectos que, para nós, são fundamentais e que iremos compartilhar com a equipe também. Nesses últimos dias, nada fizemos. Hoje no treino tivemos uma parte mais estratégica para que amanhã possamos complementar e os jogadores identificarem os adversários, mas estamos fazendo isso sobre o que possamos fazer para amanhã termos uma matriz muito igual ao que fazemos - declarou o técnico do Botafogo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo