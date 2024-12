Artur Jorge, do Botafogo, dispara sobre Intercontinental: ‘Só chega aqui quem é melhor do que os outros’

O técnico Artur Jorge, do Botafogo, não poupou palavras para exaltar a disputa da Copa Intercontinental. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (10), o português afirmou que é uma grande satisfação jogar o torneio da Fifa e fez questão de dizer que a equipe chegou lá porque foi "melhor do que todos os outros". O Alvinegro estreia na competição diante do Pachuca, no México, nesta quarta-feira (11), no estádio 974, em Doha, no Catar.

continua após a publicidade

➡️ Alvo do Botafogo e acompanhado pelo Flamengo, Bitello desembarca no Rio

- Estamos muito orgulhosos de fazer parte desta competição, e que fique muito claro isso, porque só chega aqui quem é melhor do que os outros. E fomos melhores do que todos os outros. Estamos aqui com uma grande satisfação por competir nesse evento. Meu conselho aos jogadores tem sido que possamos festejar e festejar muito, mas dentro de campo, onde eles são mais felizes, onde eles gostam de estar. É o melhor lugar para festejar o que conquistaram até hoje, e mostrar essa alegria que está dentro de todos nós. Não há melhor forma de comemorar do que estar dentro de campo e ganhar jogos. Isso é um comportamento de campeão e eles são campeões - disparou Artur Jorge.

- Temos esse grande objetivo de jogar o Intercontinental, justamente pelo que foi o desempenho do Botafogo nessa temporada. É um momento justo para essa equipe ter a oportunidade de competir ao mais alto nível, que é o nível dessa competição. É um grande desafio diante de nossas ambições. Tivemos pouco tempo de intervalo entre as competições. É extremamente difícil terminar um campeonato no domingo à noite, vencer o campeonato, comemorar diante de nossa torcida, fazer uma viagem longa que, com fuso horário, durou quase 24 horas - seguiu o treinador.

continua após a publicidade

- Tivemos um dia de verdade aqui para nos adaptarmos a todas as diferenças. Como o Alex Telles disse, é essa postura e mentalidade que devemos ter. Não pode haver cansaço superior à nossa ambição. Sabemos das dificuldades. Não só criados pelo nosso adversário (Pachuca, que é um adversário forte), mas por tudo o que eu acabei de dizer. Mas isso não deixa de ser uma grande motivação, que é competir a esse nível e darmos o nosso melhor. Estamos muito entusiasmados, muito confiantes e muito preparados para darmos uma resposta diante das dificuldades - completou o técnico do Botafogo.

➡️ Artur Jorge confirma desfalque de titular para estreia do Botafogo no Intercontinental

Artur Jorge analisa o Pachuca

O técnico português analisou o adversário de quarta-feira (11), na estreia do Intercontinental. Ele revelou que, durante os treinamentos desta terça-feira (10), o Botafogo se preparou conforme as estratégias identificadas dos mexicanos, mas que nada foi feito pensando no duelo anteriormente.

continua após a publicidade

- Tivemos a oportunidade de acompanhar a evolução dessa equipe e de ver alguns jogos que fizeram para ter uma ideia base. Temos que conhecer o nosso rival e temos feito de uma forma muito capaz, enquanto conhecimento, mas é muito importante olharmos para dentro, sobre aquilo que podemos fazer. E isso para mim é o fundamental, saber o que temos que fazer em campo para ser superior ao adversário - analisou Artur.

- Tem alguns contextos diferentes, como bolas paradas, tem uma forma de jogar que cria algumas dificuldades na forma como é e é competente na circulação de bola. Equipe que tem mais alguma desorganização defensiva no encurtamento sobre o adversário. Então temos alguns aspectos que, para nós, são fundamentais e que iremos compartilhar com a equipe também. Nesses últimos dias, nada fizemos. Hoje no treino tivemos uma parte mais estratégica para que amanhã possamos complementar e os jogadores identificarem os adversários, mas estamos fazendo isso sobre o que possamos fazer para amanhã termos uma matriz muito igual ao que fazemos - declarou o técnico do Botafogo.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo