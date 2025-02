O mês termina na próxima sexta-feira (28), mas o nosso querido NBB (Novo Basquete Brasil) tem uma programação recheada para os próximos dias, com sete jogos ainda em fevereiro. Confira a agenda divulgada pela LNB com datas e horários das partidas.

Um dos duelos, entre Flamengo e Pato Basquete, inclusive, marca a estreia de Sérgio Hernández, o Oveja, que assumiu como novo técnico do Rubro-Negro. O profissional vem para substituir Gustavinho de Conti, que foi desligado.

NBB (Foto: Vinicius Molz Schubert)

Além disso, tem o líder Minas em quadra. O Tempestade vai até Fortaleza enfrentar os donos da casa e buscam manter a ponta na classificação geral da competição.

Próximos jogos na NBB em fevereiro e onde assistir

Quarta-feira (26/02)

20h – CAIXA/Brasília Basquete x Pinheiros – Arena BRB Nilson Nelson – YouTube NBB e BasquetPass

Quinta-feira (27/02)

19h30 – Paulistano/CORPe x Unifacisa – Antonio Prado Jr. – YouTube NBB, Rede ITA e BasquetPass

19h30 – Farma Conde/São José Basketball x Bauru Basket – Farma Conde Arena – Tempo real no site da LNB

20h – Sesi Franca x Corinthians – Pedrocão – sportv e BasquetPass

Sexta-feira (28/02)

19h30 – Fortaleza Basquete Cearense x KTO Minas – Centro de Formação Olímpica – YouTube NBB e BasquetPass

20h – R10 Score Vasco da Gama x Desk Manager Mogi Basquete – São Januário – Disney+ e BasquetPass

20h – Flamengo x Pato Basquete – Tijuca Tênis Clube – BasquetPass e FlaTV

Como está o campeonato até aqui?

Como dito anteriormente, o Minas lidera o NBB com um recorde de 19 vitórias e apenas quatro derrotas até aqui. O Flamengo é o segundo colocado com 18-5. O terceiro é o surpreendente Brasília, que acumula 17-9. Já o Franca está em quarto lugar com uma marca de 14-9 até aqui.