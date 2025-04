Ibope cria ferramenta para medir audiência em jogos de futebol; entenda mudança

O Brasileirão 2025 inaugurou um modelo inédito nas transmissões dos jogos da competição. Pela primeira vez, os clubes da Série A negociaram os meios de exibição de suas partidas através de blocos, a Liga Forte União (LFU) e Libra. A mudança em comparação aos anos anteriores implicou na entrada de novos players no mercado da transmissão de futebol no país. Plataformas como o YouTube e streamings já vinham sendo utilizadas, mas se consolidaram com a chegada da nova temporada.

A partir de agora, a empresa de inteligência Kantar Ibope Media passará a contabilizar a audiência das plataformas de streaming e do YouTube nos jogos do futebol brasileiro neste ano. A companhia é uma das principais referência de medição de acessos e visualizações de canais de TV no país. Para isso, a empresa criou uma nova ferramenta que será usada em mais de 500 jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil para contabilizar o número de acessos.

A ideia é utilizar uma padronização na medição dos dados nas TVs abertas e fechadas, como já acontecia anteriormente, e somar as novas plataformas de transmissão, como YouTube, Prime Video e Play Plus. A ferramenta é chamada Sports Audience Measurement e será capaz de medir o co-viewing, quando uma residência assiste a um jogo em mais de uma plataforma.

Com a padronização dos dados coletados nas diferentes transmissões, a expectativa é que a partir de 2026 a empresa consiga apresentar números mais consolidados sobre as divisões de audiência e perfil do público que acompanha as transmissões de futebol no Brasil.

Entenda a divisão das transmissões

A Rede Globo foi a única que conseguiu fechar acordos de transmissão com as duas ligas, sendo que o acordo com os times da Libra é de exclusividade. A emissora transmitirá partidas na TV aberta, Premier e Globoplay. Por outro lado, a Record tem contrato apenas com a LFU, onde definiu que passará a partidas na TV aberta, pelo portal R7.com e o streaming Play Plus. Já a Cazé TV será no YouTube, enquanto o Prime Video exibe dentro do seu streaming.

E a definição de onde o jogo será transmitido depende de quem é o mandante. De acordo com a Lei do Mandante, criada em 2021, todos os 20 clubes têm o direito de negociar com quem e onde querem exibir seus jogos dentro de casa. Isso não interfere se o rival visitante tem acordo com outra emissora.

Times que formam a Libra e LFU

Libra

Atlético Mineiro

Bahia

Flamengo

Grêmio

Palmeiras

RB Bragantino

São Paulo

Santos

Vitória

LFU

Botafogo Corinthians Ceará Cruzeiro Fluminense Fortaleza Internacional Juventude Mirassol Sport Vasco

Onde assistir aos jogos do Brasileirão 2025

Times da Libra

Rede Globo: TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal da TV e do Premiere)*

Times da LFU

Rede Globo: TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal da TV e do Premiere)*

TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal da TV e do Premiere)* Record: TV aberta, site R7.com e streaming Play Plus (um jogo por rodada, que será o mesmo da Cazé TV)

TV aberta, site R7.com e streaming Play Plus (um jogo por rodada, que será o mesmo da Cazé TV) Cazé TV: YouTube (um jogo por rodada, que será o mesmo da Record)

YouTube (um jogo por rodada, que será o mesmo da Record) Prime Video: no seu streaming (um jogo por rodada, que será exclusivo)

* A Globo exibirá nove jogos por rodada, sendo oito deles de forma exclusiva. A empresa é quem define onde vai passar cada um dos nove jogos (se será na TV aberta, fechada ou canal por assinatura)