Globo negocia direitos de transmissão da Fórmula 1 para 2026

Recentemente, a Globo iniciou negociações com a Liberty Media com o objetivo de transmitir novamente as corridas da Fórmula 1 a partir de 2026. O contrato com a Bandeirantes termina em dezembro deste ano. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Gabriel Vaquer, do UOL.

Caso retorne a emissora carioca, a ideia é que algumas corridas sejam transmitidas na grade de programação da TV aberta. Já no SporTV e na plataforma de streaming Globoplay, seria mostrada a temporada de forma integral.

A TV Globo é responsável pelo crescimento e pela popularização da categoria máxima do automobilismo no Brasil entre durante a década de 80, com as grandiosas vitórias de Ayrton Senna narradas por Galvão Bueno nas manhãs de domingo.

Buscando retomar essa paixão no brasileiro e aumentar ainda mais a sua audiência, a Liberty Media enxerga com bons olhos um novo acordo com a Globo. As partes estão no estágio de discutir valores e pagamentos.

Band cresce em relação a 2024 com Gabriel Bortoleto

O crescimento da Fórmula 1 na Band com a estreia de Bortoleto foi de 30% em relação ao GP da Austrália de 2024, que havia marcado apenas 1,4 ponto. Lando Norris venceu a corrida, marcada pela chuva e pelo caos no Albert Park. Gabriel acabou no muro já na reta final.

Os números são do site "Teleguiado" e a medição de audiência é feita pela Kantar Ibope Media. Cada ponto nacional representa 270.631 domicílios ou 692.281 indivíduos, enquanto a medição na Grande São Paulo é de 1 ponto a cada 77.488 domicílios ou 199.313 indivíduos.

Contrato da Fórmula 1 com a Band

O vínculo atual entre Liberty Media e Grupo Bandeirantes para as transmissões da Fórmula 1 vai até 2025, mas problemas financeiros obrigaram a emissora paulista a considerar a quebra do acordo após não receber uma cota de patrocínio vendida por R$ 20 milhões para uma casa de apostas.

Agora na Ferrari, Lewis Hamilton busca o seu oitavo título de Fórmula 1 (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

A Band exibe a Fórmula 1 desde 2021 e tem na transmissão ex-profissionais da Globo, como Sérgio Maurício e Mariana Becker. A intenção da Globo é utilizar algumas pratas da casa na Fórmula 1 a partir do ano que vem. Nomes como André Gallindo e Guilherme Pereira devem atuar na cobertura internacional.

Na atual temporada, a liderança da Fórmula 1 está dividida entre Lando Norris e Oscar Piastri, companheiros da equipe Mc Laren. O próximo evento será o GP da Arábia Saudita, mais precisamente em Jeddah, no dia 20, às 14h (de Brasília), com transmissão da Band.