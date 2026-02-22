Veja quanto João Fonseca e Marcelo Melo faturaram com o título do Rio Open

Neste domingo (22), João Fonseca e Marcelo Melo agitaram os torcedores na Quadra Guga Kuerten, a principal do Rio Open, e se consagraram campeões por duplas do maior torneio de tênis da América Latina. Na decisão, a parceria brasileira superou o alemão Christopher Frantzen e o holandês Robin Haase por 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 10/8). Além do título, os atletas faturam uma bolada em premiação.

Marcelo Melo e João Fonseca são campeões de duplas do Rio Open

Por terem sido campeões nas duplas, João e Marcelo levam US$ 151,69 mil (R$ 783 mil) para casa. Já a parceria que ficou em segundo lugar faturou US$ 80,90 mil (R$ 418 mil). Neste ano, o Rio Open distribui uma premiação recorde aos tenistas, no total de US$ 2,46 milhões (R$ 12,74 milhões).

Além de ter disputado a competição por duplas, João participou também do torneio individual. Como foi eliminado nas oitavas, para o peruano Ignacio Buse, o carioca de 19 anos se despediu com US$ 36,1 mil (R$ 186,93). O tenista - Tabilo ou Etcheverry - que faturar o título da simples será premiado com US$ 461,835 (cerca de R$ 2,3 milhões).

Como foi o título de João Fonseca e Marcelo Melo no Rio Open?

📝 Por Gustavo Loio

A dupla visitante conquistou a primeira quebra do jogo no terceiro game, no saque de Melo, e com um smash de Konstantin. No game seguinte, os anfitriões ainda devolveram a quebra, mas a dupla europeia repetiu a dose quando o mineiro sacou em 3/3. Três games depois, Haase e o parceiro fecharam a primeira parcial

Para alívio da torcida, Haase foi quebrado logo no segundo game da parcial seguinte. E, dois games depois, com um winner de direita de devolução de saque de João Fonseca, os brasileiros conquistaram nova quebra e chegaram a abrir 5/0. Os rivais ainda esboçaram a reação, mas os anfitriões fecharam a parcial.

João Fonseca smasha ao lado de Marcelo Melo na final do Rio Open (Foto: Fotojump)

O match-tiebreak seguiu sem minibreaks, até que João Fonseca forçou a devolução de segundo saque de Haase, e o Brasil fez 7/6. Um ótimo primeiro saque do mineiro, em seguida, com devolução para fora, e os donos da casa abriram 8/6. Haase acertou o smash e diminuiu para 8/7. Melo errou a devolução de saque: 8/8. No ponto seguinte, com um winner de João Fonseca de backhand, o Brasil chegou ao match-point. No ponto seguinte, um ace do carioca fechou o jogo e garantiu mais uma festa brasileira na final de duplas.