Vasco x Fluminense: Veja quem possui o elenco mais valioso do clássico
Jogo é o primeiro confronto da semifinal
Vasco e Fluminense disputam, neste domingo (22), os primeiros 90 minutos da vaga na final do Campeonato Carioca 2026. A partida acontecerá às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Confira com o Lance! qual das equipes possui o melhor valor de mercado.
A diferença de valores de mercado das equipes é pequena. Enquanto o Fluminense vale 105,53 milhões de euros (R$ 653,23 milhões), o Vasco tem um plantel estimado em 100,30 milhões de euros (R$ 620,86 milhões).
Confira os 10 jogadores mais valiosos do Vasco
- Robert Renan – 9,00 milhões de euros (R$ 55,71 milhões)
- Matheus França – 9,00 milhões de euros (R$ 55,71 milhões)
- Cuiabano – 8,00 milhões de euros (R$ 49,52 milhões)
- Léo Jardim – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões)
- Carlos Cuesta – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões)
- Lucas Piton – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões)
- Paulo Henrique – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões)
- Andrés Gómez – 5,00 milhões de euros (R$ 30,95 milhões)
- Nuno Moreira – 5,00 milhões de euros (R$ 30,95 milhões)
- Marino Hinestroza – 4,80 milhões de euros (R$ 29,71 milhões)
Confira os 10 jogadores mais valiosos do Fluminense
- Martinelli – 14,00 milhões de euros (R$ 86,66 milhões)
- Hércules – 12,00 milhões de euros (R$ 74,28 milhões)
- Jefferson Savarino – 9,00 milhões de euros (R$ 55,71 milhões)
- Guilherme Arana – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões)
- Facundo Bernal – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões)
- Agustín Canobbio – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões)
- Riquelme – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões)
- John Kennedy – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões)
- Juan Pablo Freytes – 5,00 milhões de euros (R$ 30,95 milhões)
- Luciano Acosta – 5,00 milhões de euros (R$ 30,95 milhões)
Onde assistir Vasco x Fluminense?
A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Tudo sobre
