Vasco x Fluminense: Veja quem possui o elenco mais valioso do clássico

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Vasco e Fluminense disputam, neste domingo (22), os primeiros 90 minutos da vaga na final do Campeonato Carioca 2026. A partida acontecerá às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Confira com o Lance! qual das equipes possui o melhor valor de mercado.

continua após a publicidade

A diferença de valores de mercado das equipes é pequena. Enquanto o Fluminense vale 105,53 milhões de euros (R$ 653,23 milhões), o Vasco tem um plantel estimado em 100,30 milhões de euros (R$ 620,86 milhões).

Confira os 10 jogadores mais valiosos do Vasco

1 . Robert Renan – 9,00 milhões de euros (R$ 55,71 milhões) 2 . Matheus França – 9,00 milhões de euros (R$ 55,71 milhões) 3 . Cuiabano – 8,00 milhões de euros (R$ 49,52 milhões) 4 . Léo Jardim – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões) 5 . Carlos Cuesta – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões) 6 . Lucas Piton – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões) 7 . Paulo Henrique – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões) 8 . Andrés Gómez – 5,00 milhões de euros (R$ 30,95 milhões) 9 . Nuno Moreira – 5,00 milhões de euros (R$ 30,95 milhões) 10 . Marino Hinestroza – 4,80 milhões de euros (R$ 29,71 milhões)

🤑 Aposte no Campeonato Carioca! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Partida entre Vasco x Fluminense (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Confira os 10 jogadores mais valiosos do Fluminense

1 . Martinelli – 14,00 milhões de euros (R$ 86,66 milhões) 2 . Hércules – 12,00 milhões de euros (R$ 74,28 milhões) 3 . Jefferson Savarino – 9,00 milhões de euros (R$ 55,71 milhões) 4 . Guilherme Arana – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões) 5 . Facundo Bernal – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões) 6 . Agustín Canobbio – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões) 7 . Riquelme – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões) 8 . John Kennedy – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões) 9 . Juan Pablo Freytes – 5,00 milhões de euros (R$ 30,95 milhões) 10 . Luciano Acosta – 5,00 milhões de euros (R$ 30,95 milhões)

Onde assistir Vasco x Fluminense?

A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).