Vasco x Fluminense: Veja quem possui o elenco mais valioso do clássico

Jogo é o primeiro confronto da semifinal

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 22/02/2026
10:30
Kevin Serna em campo no duelo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil de 2025 (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
Kevin Serna em campo no duelo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil de 2025 (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
Vasco e Fluminense disputam, neste domingo (22), os primeiros 90 minutos da vaga na final do Campeonato Carioca 2026. A partida acontecerá às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Confira com o Lance! qual das equipes possui o melhor valor de mercado.

A diferença de valores de mercado das equipes é pequena. Enquanto o Fluminense vale 105,53 milhões de euros (R$ 653,23 milhões), o Vasco tem um plantel estimado em 100,30 milhões de euros (R$ 620,86 milhões).

Confira os 10 jogadores mais valiosos do Vasco

    1.
  1. Robert Renan – 9,00 milhões de euros (R$ 55,71 milhões)
    2. 2.
  2. Matheus França – 9,00 milhões de euros (R$ 55,71 milhões)
    3. 3.
  3. Cuiabano – 8,00 milhões de euros (R$ 49,52 milhões)
    4. 4.
  4. Léo Jardim – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões)
    5. 5.
  5. Carlos Cuesta – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões)
    6. 6.
  6. Lucas Piton – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões)
    7. 7.
  7. Paulo Henrique – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões)
    8. 8.
  8. Andrés Gómez – 5,00 milhões de euros (R$ 30,95 milhões)
    9. 9.
  9. Nuno Moreira – 5,00 milhões de euros (R$ 30,95 milhões)
    10. 10.
  10. Marino Hinestroza – 4,80 milhões de euros (R$ 29,71 milhões)

fluminense vasco
Partida entre Vasco x Fluminense (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

Confira os 10 jogadores mais valiosos do Fluminense

    1.
  1. Martinelli – 14,00 milhões de euros (R$ 86,66 milhões)
    2. 2.
  2. Hércules – 12,00 milhões de euros (R$ 74,28 milhões)
    3. 3.
  3. Jefferson Savarino – 9,00 milhões de euros (R$ 55,71 milhões)
    4. 4.
  4. Guilherme Arana – 7,00 milhões de euros (R$ 43,33 milhões)
    5. 5.
  5. Facundo Bernal – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões)
    6. 6.
  6. Agustín Canobbio – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões)
    7. 7.
  7. Riquelme – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões)
    8. 8.
  8. John Kennedy – 6,00 milhões de euros (R$ 37,14 milhões)
    9. 9.
  9. Juan Pablo Freytes – 5,00 milhões de euros (R$ 30,95 milhões)
    10. 10.
  10. Luciano Acosta – 5,00 milhões de euros (R$ 30,95 milhões)

Onde assistir Vasco x Fluminense?

 A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

