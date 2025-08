A Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina chegou ao fim, e o Brasil ficou com a terceira colocação após ser derrotado pela Polônia, e vencer a Eslovênia na decisão pelo bronze. Com a conquista da nova medalha, a Seleção Brasileira recebeu uma bonificação de US$ 303 mil (R$ 1,6 milhões na cotação atual). Além disso, a equipe ganhou US$ 9,5 mil por vitória e US$ 4,2 mil por derrota na etapa de classificação.

Com as 11 vitórias e uma derrota na fase preliminar (antes da final), a Seleção masculina somou R$ 604 mil em premiação na VNL. Adicionando o valor do segundo lugar, a equipe chega a R$ 2,2 milhões em premiação total.

Já a Polônia, seleção campeã, faturou cerca de R$ 5,6 milhões por toda a campanha na Liga das Nações de Vôlei. Na classificatória, foram oito vitórias e quatro derrotas, além das três vitórias por 3 sets a 0 na fase final.

Valores de premiação da fase final da VNL

Colocação na fase final Valor de premiação 1º R$ 5.561.896,12 2º R$ 2.780.948, 06 3º R$ 1.668.568,84 4º R$ 1.001.141,30 5º R$ 723.046,50 6º R$ 472.761,17 7º R$ 361.523,25 8º R$ 222.475,84

Os valores de premiação estão disponíveis no regulamento da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2025. Tanto a competição feminina quanto a masculina recebem o mesmo valor. Somente na fase final, a liga oferecerá mais de U$ 2,3 milhões em premiação (aproximadamente R$ 12 milhões). Além disso, os melhores jogadores em cada posição e o melhor geral também serão compensados. Ainda não se sabe quando serão divulgados os vencedores das categorias individuais

