Hotéis, vinhos e restaurante: conheça as vitórias e as derrotas de Messi nos negócios

O craque argentino Lionel Messi conquistou durante toda sua carreira dezenas de troféus coletivos e individuais, assim como acumulou uma bilhões de dólares em salários, premiações e patrocínios. Essa é a parte que todo mundo sabe, mas o que muita gente desconhece é que ele também se arrisca no mundo dos negócios.

continua após a publicidade

➡️Joia palmeirense é o único jogador do top 100 mais valiosos do mundo que atua fora da Europa

Messi e sua família já investiram em diversos setores. Algumas tentativas deram certo, outras não. O Lance! Biz levantou essa lista.

Vitórias

Atualmente, Messi possui uma marca de isotônico chamada Más+ by Messi. Criada em parceria com a Mark Anthony Brands, que também controla marcas como Mike's, White Claw e Cayman Jack, a bebida foi lançada no meio de 2024 e contou com a participação do jogador em todo o processo de criação.

Ainda no ramo de bebidas, Messi tem sua própria linha de vinhos, a 10 GOAT, produzida pela MM Winemaker SA. As garrafas contam com rótulos com o rosto do argentino e são tidas como itens colecionáveis.

continua após a publicidade

O craque argentino também possui uma marca de perfumes, a Messi Fragrances.

Um dos negócios mais lucrativos de seu leque é a rede de hotéis MIM Hotels, uma parceria do craque com o grupo Majestic Hotel Group. A primeira unidade foi aberta em 2017 e, atualmente, já são seis edifícios, sendo cinco na Espanha e um em Andorra.

Outro negócio que Messi embarcou recentemente foi uma parceria com seu velho amigo e companheiro de seleção argentina, Sergio Kun Aguero. No final de 2023, o camisa 10 resolveu apostar na modalidade e virou sócio da KRU eSports, organização criada por Aguero, grande fã dos esportes eletrônicos.

continua após a publicidade

Em setembro de 2024, Lionel Messi resolveu diversificar ainda mais sua cartela de negócios e lançou sua própria produtora, a 525 Rosario, nome que faz referência ao endereço de sua cidade natal na Argentina. A empresa foi formada como um empreendimento conjunto entre a família Messi e a Smuggler Entertainment, a produtora por trás das séries Messi's World Cup: The Rise of a Legend e Messi Meets America.

E não acabou. Messi também possui o Edificio Rostower Socimi, uma empresa registrada recentemente como um fundo de investimento imobiliário (REIT) e que possui sete hotéis, imóveis comerciais para lojas e escritórios, além de residências em diversos países.

Apresentação de Lionel Messi no Inter Miami em julho de 2023 (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Derrotas

Apesar de ter tido exito na maioria de seus empreendimentos, Messi também já investiu em negócios que não deram certo, como o restaurante Bellavista del Jardín del Norte, que ele abriu em 2016, em Barcelona. O local, que ficou sob a administração do irmão de Messi, Rodrigo, e contava com ambientes inspirados em Rosario, cidade natal do craque. No entanto, funcionou por apenas dois anos.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A imobiliária El Rincón de Rosario, que tinha sede em Barcelona, foi criada em 2008 e funcionou até 2020, quando o jogador decidiu encerrar as atividades após anos de prejuízo.

O mesmo aconteceu com uma loja de sapatos de luxo que Antonella Rocuzzo, esposa de Messi, teve em parceria com a esposa de Luis Suárez, em Barcelona. Apesar do sucesso inicial, o estabelecimento fechou as portas após dois anos de funcionamento.