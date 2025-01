Endrick bate meta no Real Madrid e garante outra premiação ao Palmeiras

Apesar de não ter balançado as redes na goleada do Real Madrid sobre o Deportivo Mineira por 5 a 0, Endrick garantiu outra premiação milionária ao Palmeiras. A partida foi válida pela segunda rodada da Copa do Rei, da Espanha.

Por ter sido titular e atuado mais de 45 minutos na última segunda-feira (5), o atacante bateu uma das metas previstas em contrato e garantiu 75 mil euros (equivalente a R$ 480 mil na cotação atual) aos cofres alviverdes.

O feito foi quase inédito, visto que Endrick foi titular apenas duas vezes pelo Real Madrid. A outra vez que o atacante começou jogando foi na derrota do Real Madrid para o Lille, pela Champions League. Na oportunidade, o jovem atuou por ao menos um tempo, sendo substituído antes do intervalo.

Importante ressaltar que, por contrato, o limite de valor que o Real pode pagar ao Palmeiras para metas adicionais é de 12,5 milhões de euros (quase R$ 80 milhões) até 2030, ano em que termina o atual vínculo do atacante com o time espanhol.

O camisa 16 não tem sido muito utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti em seu primeiro ano no Santiago Bernabéu. Antes de atuar na Copa do Rei, o brasileiro havia entrado em campo pela última vez em 14 de dezembro, no empate com o Rayo Vallecano.

Na temporada 2024/2025, Endrick soma 16 partidas e dois gols marcados pelo time merengue, mas com apenas 248 minutos em campo, o que significa uma média de 15 minutos em campo a cada vez que joga.

Veja abaixo as metas estipuladas em contrato entre Palmeiras e Real Madrid por Endrick:

75 mil euros a cada jogo titular pelo Real Madrid (mínimo de 45 minutos) 35 mil euros a cada gol, assistência ou pênalti sofrido (apenas conta 1 ação se sofrer e bater o pênalti) 500 mil euros se for campeão de LALIGA tendo sido titular em 8 jogos ou 1 milhão de euros se for campeão de LALIGA tendo sido titular em 18 jogos 500 mil euros se for semifinalista da Champions tendo sido titular em 3 jogos ou 1 milhão de euros se for semifinalista da Champions tendo sido titular em 7 jogos 1 milhão de euros se for campeão da Champions tendo sido titular em 4 jogos ou 2 milhões de euros se for campeão da Champions tendo sido titular em 8 jogos 1 milhão de euros se for Golden Boy ou Prêmio Kopa 1 milhão de euros se for top-3 do Ballon d’Or ou Fifa The Best 2 milhões de euros se ganhar o Ballon d’Or ou Fifa The Best

O próximo compromisso do Real Madrid será contra o Mallorca, na próxima quinta-feira (9), às 16h (de Brasília), pela semifinal da Supercopa da Espanha.

Endrick em treinamento pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

