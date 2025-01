Joia palmeirense é o único jogador do top 100 mais valiosos do mundo que atua fora da Europa

O atacante Estêvão é o único jogador que atua fora da Europa a aparecer no Top 100 mais valiosos do mundo da "Transfermarkt". O jovem de 17 anos é avaliado atualmente em 50 milhões de euros, o equivalente a R$ 318,7 milhões na cotação atual, e ocupa a 95ª posição no ranking.

continua após a publicidade

➡️Palmeiras passa Flamengo em ranking de clubes mais valiosos fora da Europa

Estêvão foi vendido pelo Palmeiras ao Chelsea, da Inglaterra, por 61,5 milhões de euros, sendo 45 milhões de euros fixos, e 16,5 milhões de euros em metas. O jogador deixará o Brasil apenas em julho de 2025.

Além dele, o Top 100 conta com outros oito brasileiros, entre eles Vinicius Jr., que ocupa o topo do ranking junto a Erling Haaland. Os dois são avaliados em 200 milhões de euros (cera de R$ 1,2 bilhões).

continua após a publicidade

Vini Jr. em campo pelo Real Madrid (Foto: Karim Jaafar / AFP)

Os outros brasileiros que aparecem na lista são Rodrygo, na 16ª posição, com avaliação de 100 milhões de euros; Bruno Guimarães, em 29º, avaliado em 80 milhões de euros; Raphinha, em 31º, também avaliado em 80 milhões de euros; Gabriel Magalhães, em 40º, com avaliação de 75 milhões de euros; Bremer, em 66º, avaliado em 60 milhões de euros; Savinho, em 71º, avaliado 55 milhões de euros; e Gabriel Martinelli, em 80º, com avaliação em 55 milhões de euros.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

💰Confira o Top 10 jogadores mais valiosos do mundo:

1- Vinicius Jr. - Real Madrid - 200 milhões de euros *- Erling Haaland - Manchester City - 200 milhões de euros 3- Lamine Yamal - Barcelona - 180 milhões de euros *- Jude Bellingham - Real Madrid - 180 milhões de euros 5- Kylian Mbappé - Real Madrid - 160 milhões de euros 6- Bukayo Saka - Arsenal - 150 milhões de euros 7- Florian Wirtz - Bayer Leverkusen - 140 milhões de euros *- Jamal Musiala - Bayern de Munique - 140 milhões de euros *- Phil Foden - Manchester City - 140 milhões de euros 10- Cole Palmer - Chelsea - 130 milhões de euros

Fonte: Transfermarkt