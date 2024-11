Jornal aponta ‘abismo’ salarial entre Cristiano Ronaldo e Messi; veja valores

O jornal espanhol "Marca" fez uma comparação entre os salários pagos pelo Al-Nassr e Inter Miami, revelando um "abismo" entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O levantamento apontou que o astro português ganha 10 vezes mais do que o argentino atualmente.

Enquanto Cristiano recebe 200 milhões de euros por ano (cerca de R$ 1,2 bilhão na cotação atual) para jogar pelo time saudita, o camisa dez da seleção argentina recebe 20 milhões de euros por ano (R$ 121,8 milhões na cotação atual) para atuar pelo time norte-americano.

Os dois são os atletas mais bem pagos de seus respectivos clubes. E se a diferença entre eles, as duas maiores estrelas do futebol no século 21, já é grande, a discrepância para os colegas de equipe é maior ainda.

Segundo o jornal, no Al-Nassr, o jogador menos bem pago é o atacante Mohammed Marran. O jovem de 23 anos recebe 90 mil euros por ano (cerca de R$ 548,1 mil na cotação atual), ou seja, 2.222 vezes menos que CR7.

No Inter Miami, o menor salário pertence ao atacante brasileiro Leo Afonso. Ele recebe 71 mil euros (R$ 432,3 mil), cerca de 281 vezes menos do que Messi.

No levantamento do "Marca", também é possível observar o peso do salário das duas estrelas em seus respectivos clubes. A folha salarial do Al-Nassr é de 344 milhões de euros, ou seja, o salário de Ronaldo equivale à cerca de 58% do total.

Já no Inter Miami, a folha salarial é de 42 milhões de euros. Assim, os vencimentos de Messi representam cerca de 47% do total.