Herói do Flamengo na Copa do Brasil tem multa milionária; veja valores

O Flamengo largou em vantagem na terceira fase da Copa do Brasil com uma vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, nesta quinta-feira (1º), no Estádio Castelão, em São Luís. Mas o grande destaque da noite não foi nenhum dos medalhões do elenco, e sim uma jovem promessa: Joshua, de apenas 17 anos, que marcou o gol da vitória rubro-negra aos 39 minutos do segundo tempo em sua estreia como profissional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Formado nas categorias de base do clube e treinado por Filipe Luís ainda no sub-17, o meia-atacante foi uma das apostas do técnico para a partida e não decepcionou. Com personalidade, movimentação e presença de área, Joshua deixou sua marca e chamou a atenção dos torcedores — e do mercado.

🔐 Multa milionária e contrato renovado

O garoto prodígio já era tratado como joia no Ninho do Urubu muito antes de sua estreia. Desde os tempos de base, Joshua acumulava gols — foram mais de 100 — e usava a 10 em todas as categorias, do sub-10 ao sub-20. Seu talento o fez ser disputado por grandes marcas, como Nike e Adidas, que enxergaram potencial no meia ainda muito jovem.

continua após a publicidade

Em 2023, ao completar 16 anos, Joshua assinou seu primeiro contrato profissional com multa de €50 milhões (R$ 267 milhões à época). Em 2024, o Flamengo agiu rápido: renovou o vínculo até agosto de 2027, aumentou o salário e reajustou a multa para €70 milhões — valor que hoje representa cerca de R$ 450 milhões.

👀 De promessa a realidade?

Com o gol marcado na Copa do Brasil, Joshua começa a transformar expectativa em realidade. O jogador já havia sido inscrito na Libertadores deste ano e deve ganhar mais minutos sob o comando de Filipe Luís nas próximas semanas.

continua após a publicidade

Além da importância técnica, o sucesso do jovem pode se tornar também um ativo estratégico para o Flamengo no mercado internacional — tanto esportivo quanto financeiro.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.