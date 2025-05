Joshua comemora gol pelo Flamengo e agradece oportunidade com o técnico Filipe Luís

Joshua, de 17 anos, marcou o gol da vitória do Flamengo diante do Botafogo-PB na noite desta quinta-feira (1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Após o jogo em São Luís (MA), o Garoto do Ninho enalteceu este momento, e agradeceu a oportunidade dada por Filipe Luís.

- Eu só tenho que glorificar e exaltar o Senhor Deus por tudo. Agradecer ao Filipe, aos meus companheiros, meus pais, meus irmãos. Momento único. É sempre glorificar a Deus, é quem me abençoa todos os dias por eu estar ali dentro de campo, fazendo o que eu amo. Momento de gratidão, eu só agradeci a Deus - iniciou.

Joshua celebra gol pelo Flamengo contra o Botafogo-PB (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Eu sou muito tranquilo, eu esperei por esse momento, para estar pronto, graças a Deus fui feliz ali - completou.

Como foi o jogo

O primeiro tempo contou com um amplo domínio do Flamengo, diante de um Botafogo-PB que se fechou no campo de defesa. Apesar de criar boas oportunidades de ataque, o Rubro-Negro não teve efetividade. Os pontas principalmente, que não tiveram êxito nas finalizações. Michael, por exemplo, teve duas grandes oportunidades. Uma delas, aos 35 minutos, após grande jogada individual de Bruno Henrique. O atacante, sem goleiro, chutou para fora.

O cenário da partida seguiu o mesmo para o segundo tempo, com o Flamengo criando oportunidades, mas deixando a desejar na frente do goleiro. Diante da dificuldade para balançar a rede, o técnico Filipe Luís colocou Gerson, Juninho, Matheus Gonçalves, Cebolinha e Joshua na partida. Com os medalhões em campo, foi Joshua, Garoto do Ninho, que marcou o gol da vitória aos 39 minutos.

