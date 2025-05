Conheça Joshua, joia do Flamengo com mais de 100 gols na base e pupilo de Filipe Luís

Joshua foi o responsável pela vitória do Flamengo em cima do Botafogo-PB por 1 a 0 nesta quinta-feira (1), pela Copa do Brasil. O jovem de 17 anos, que saiu do banco de reservas, marcou o gol do triunfo aos 39 minutos do segundo tempo. Uma das grandes promessas do clube carioca, o meia, que foi campeão com Filipe Luís na base, tem multa rescisória de 70 milhões de euros (cerca de R$ 426 milhões) e contrato até o fim de 2029.

Com mais de 100 gols nas categorias de base, Joshua atua com a camisa rubro-negra desde janeiro de 2018.

Título com Filipe Luís na base

No primeiro ano de Filipe Luís no Flamengo como treinador, na categoria sub-17, Joshua era o grande destaque da equipe. O camisa 10, inclusive, acertou a sua cobrança de pênalti na final da Copa Rio Sub-17 em São Januário. Após o título diante do Vasco, o Garoto do Ninho provocou o rival.

Em 2024, ele marcou 20 gols em 26 partidas.

Campeão da Libertadores Sub-20

Após se destacar no sub-17, Joshua subiu para a categoria seguinte. O jovem chegou a disputar a última edição da Copinha, mas o título pelo sub-20 foi na Libertadores. Joshua fez parte da equipe que bateu o Palmeiras na decisão. Após empate no tempo normal (1 a 1), o Rubro-Negro ficou com a taça na disputa de pênaltis.

Com a conquista, o Flamengo disputará o Mundial de Clubes da categoria contra o Barcelona. Para a partida, que será no Maracanã, Joshua ficará à disposição.

Chance no profissional

A partida contra o Botafogo-PB foi a quinta de Joshua na lista de relacionados no profissional. No entanto, o meia não chegou a entrar em campo nas partidas anteriores, e estreou justamente no confronto que balançou a rede.

Joshua celebra gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja os números de Joshua contra o Botafogo-PB

⏰ 11 mins jogados

⚽️ 1 gol

👟 1 finalização (1 no gol)

✅ 4/4 passes certos (100%)

💪 1/1 duelo ganho (100%)

🆚 1 desarme

Treinador se emociona com gol de Joshua

Após a partida contra o Botafogo-PB, Filipe Luís revelou que se emocionou com o gol do jogador.

- O Joshua foi meu camisa 10 no sub-17, me emocionei muito quando ele fez o gol. Acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vão te deixar tão realizado como colocar o menino 17 anos, que foi o seu jogador na base, e ele quase praticamente no segundo toque na bola fazer o gol. O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Menino muito especial. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, para que a equipe girasse em torno dele - disse o treinador.

