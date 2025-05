Filipe Luís destaca gol de Joshua em vitória do Flamengo: ‘Me emocionei muito’

O Flamengo venceu o Botafogo-PB por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (1), pela terceira rodada da Copa do Brasil (jogo de ida). O gol da vitória rubro-negra foi de Joshua, que foi treinado por Filipe Luís nas divisões de base do time carioca. Após a partida, o técnico do Flamengo revelou que se emocionou com tento do jovem de 17 anos.

- O Joshua foi meu camisa 10 no sub-17, me emocionei muito quando ele fez o gol. Acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vão te deixar tão realizado como colocar o menino 17 anos, que foi o seu jogador na base, e ele quase praticamente no segundo toque na bola fazer o gol. O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Menino muito especial. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, para que a equipe girasse em torno dele - disse Filipe Luís.

Filipe Luís comenta gol de Joshua (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Eu sei o talento que ele tem, é um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta. Tem um talento que tem muita força. Frieza na área. É um cara que decide muito bem, as tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área, e é um jogador que perde pouco a bola, tem uma visão de jogo muito boa. Então, além do carinho que eu tenho por ele, porque é um menino que você vê o brilho, a energia que ele entra, é positivo sempre, e os jogadores adoram ele. Encaixa muito bem no grupo e eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador nesse momento, ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito, muito especial para mim - completou.

Filipe Luís comenta partida abaixo de Michael no Flamengo

Se por um lado o treinador enalteceu a partida de Joshua, por outro abordou a atuação abaixo de Michael, que começou no time titular. Segundo o treinador, o atacante vem pecando no terço final do campo. Entretanto, Filipe garantiu a importância do camisa 30.

- Hoje todos do ataque tiveram chances e só quem fez foi o menino da base (...) O Micha, realmente, na frente do gol, no que é o terço final, ele está pecando um pouco. Ai entra um pouco do brilho, os jogadores de frente passam por essa fase. O Michael está fazendo tudo certo, para a equipe, pressiona, ataque espaço, tem 1 contra 1, mas o último momento ele está pecando um pouco. Mas ele é o cara que mais fica no treino depois, fazendo finalização, o ajuste que falta. É recuperar um pouco esse brilho. É um jogador muito importante para mim, para a equipe - comentou o treinador.

"Equipe sólida", define Filipe Luís

Apesar de poupar alguns jogadores e, consequentemente, contar com outros que não estavam tendo muitas oportunidades, Filipe Luís acredita que o Flamengo fez um jogo sólido.

- Tivemos minutos para jogadores que não vinham jogando tanto, tivemos uma atuação muito sólida (...) Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer gol, colocar a bola para a rede. Hoje foi daqueles dias que o brilho na frente do goleiro estava apagado. Os jogadores sabem, eles são os que mais se cobram - resumiu.

