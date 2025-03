Sorteio da Libertadores 2025: veja como ficaram os grupos

Os grupos da Libertadores 2025 estão definidos! Em sorteio realizado nesta segunda-feira (17) na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, os sete representantes brasileiros, Botafogo, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza e Bahia, conheceram os adversários da fase de grupos competição. Os jogos desta fase vão ser disputados de 2 de abril a 28 de maio.

De acordo com o ranking da Conmebol, divulgado ao fim do ano passado, quatro dos sete clubes brasileiros classificados, são cabeças de chaves de seus grupos: Botafogo (atual campeão), Palmeiras, Flamengo e São Paulo. O Colorado, integrante do Pote 2, ficou no Grupo F, enquanto o Bahia, classificado no Pote 4, integra o mesmo grupo.

Pelo regulamento da competição, equipes de um mesmo país não podem ser sorteadas no mesmo grupo, a menos que uma delas venha da fase prévia. Dessa forma, a única equipe brasileira que poderia enfrentar outros brasileiros seria o Bahia, que compõe o Grupo F com o Internacional. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas.

Na última edição, o Botafogo venceu o Atlético-MG, por 3 a 1, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e conquistou o título inédito da Libertadores 2024. A final foi a sexta edição em que brasileiros se enfrentaram na decisão do torneio.

Grupo A

Botafogo (BRA)

Estudiantes (ARG)

Universidad del Chile (CHI)

Carabobo (VEN)

Grupo B

River Plate (ARG)

Independiente Del Valle (EQU)

Universitario (PER)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Grupo C

Flamengo (BRA)

LDU (EQU)

Deportivo Táchira (VEN)

Central Córdoba (ARG)

Grupo D

São Paulo (BRA)

Libertad (PAR)

Talleres (ARG)

Alianza Lima (PER)

Grupo E

Racing (ARG) Colo-Colo (CHI) Fortaleza (BRA) Atlético Bucaramanga (COL)

Grupo F

Nacional (URU)

Internacional (BRA)

Atlético Nacional (COL)

Bahia (BRA)

Grupo G

Palmeiras (BRA) Bolívar (BOL) Sporting Cristal (PER) Cerro Porteño (PAR)

Grupo H

Peñarol (URU) Olimpia (PAR) Vélez (ARG) San Antonio Bulo-Bulo (BOL)

Veja as datas da Libertadores

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

2 de abril a 28 de maio Sorteio do mata-mata: 4 de junho (previsão)

4 de junho (previsão) Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

13 e 20 de agosto Quartas de final: 17 e 24 de setembro

17 e 24 de setembro Semifinais: 22 e 29 de outubro

22 e 29 de outubro Final: 29 de novembro (previsão)