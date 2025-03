Premier League anuncia parceria com nova fornecedora esportiva

A Premier League anunciou na manhã desta segunda-feira (17) que, a partir da temporada 2025-26, a PUMA será a nova fornecedora de material esportivo da competição, substituindo a Nike após 25 anos de parceria entre a liga inglesa e a empresa norte-americana.

Fundada em 1948, na Alemanha, por Rudolf Dassler, a PUMA tem um histórico marcante no mundo dos esportes, destacando-se inicialmente pela produção de chuteiras de futebol e expandindo sua atuação para outros segmentos esportivos ao longo das décadas. Com presença em mais de 80 países, a marca é conhecida por seu design arrojado, inovação e parcerias com grandes atletas e equipes, consolidando-se como uma das principais referências globais em artigos esportivos. A entrada na Premier League reforça sua posição estratégica no mercado de futebol, reafirmando seu compromisso com a excelência esportiva.

Atualmente, a empresa alemã patrocina grandes nomes do futebol mundial, como Neymar Jr, Fridolina Rolfö, Memphis Depay, Sandy Baltimore, Alex Greenwood etc. Além de ser a fornecedora de clubes e seleções importantes, como o Manchester City e Seleção de Portugal.

Em comunicado oficial, Richard Masters, CEO da Premier League, declarou estar feliz com o novo acordo e afirmou o compromisso entre ambas as partes em trabalhar em novos projetos para atrair cada vez mais fãs para o campeonato.

- Estamos muito felizes em dar as boas-vindas à PUMA como a fornecedora oficial de bolas da Premier League. A PUMA tem um histórico orgulhoso de envolvimento no futebol ao longo de muitos anos, e estamos ansiosos para ver a nova bola sendo usada em todos os nossos jogos a partir deste verão [...] O alcance global da PUMA e seu compromisso com a excelência estão alinhados com os nossos valores, e estamos empolgados em trabalhar juntos em uma variedade de projetos para impulsionar o trabalho incrível realizado nas comunidades e inspirar fãs em todo o mundo - disse Masters em comunicado oficial.

Quem era a fornecedora anterior da Premier League ?

A fornecedora oficial de bolas da Premier League era a Nike, que ocupava essa posição desde a temporada 2000/01. A parceria durou 25 anos e foi marcada por inovações tecnológicas e designs icônicos que ajudaram a popularizar a liga mundialmente. Ao final da atual temporada, 2024-25, a empresa norte-americana terá seu vínculo com o Campeonato Inglês encerrado e dará lugar à sua concorrente alemã.