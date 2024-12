Governo da Espanha estima lucro bilionário com Copa do Mundo de 2030

Oficializada como uma das sedes da Copa do Mundo de 2030, junto a Portugal e Marrocos, a Espanha prevê um lucro bilionário com impacto no PIB e no turismo.

continua após a publicidade

➡️ Fifa mantém indefinição sobre estádio de final da Copa do Mundo de 2030

Segundo o jornal espanhol "Diario AS", o governo espanhol estima que a Copa vai gerar 5,1 bilhões de euros ao PIB do país e 5,5 bilhões em gastos turísticos

Com base em estudos realizados por instituições acadêmicas do país, o governo espanhol calcula que a principal competição de futebol do mundo criará mais de 82 mil postos de trabalho a tempo integral.

continua após a publicidade

A estimativa é de que, para cada euro gasto em investimento em organização para o desenvolvimento da Copa do Mundo de 2030, sejam gerados, apenas para a Espanha, 4,28 euros do PIB e 1,32 euros de receitas fiscais.

Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Cinco sedes?

Além de Espanha, Marrocos e Portugal, a Copa de 2030 também terá jogos na Argentina, no Paraguai e no Uruguai por causa da celebração dos 100 anos da primeira edição do torneio, que ocorreu em 1930, no Uruguai. Contudo, as partidas da América do Sul vão ocorrer na semana anterior à abertura da competição.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O formato será igual ao de 2026, com 48 seleções divididas em 12 grupos com quatro cada, somando, ao todo, 104 partidas. O local da final também ainda não está definido.

No Uruguai, o Estádio Centenário irá receber a abertura oficial do evento. Na Argentina, o palco da Copa será o Monumental de Núñez, enquanto no Paraguai ainda não há confirmação de qual estádio será usado. Nas sedes oficiais, serão 20 estádios utilizados, sendo 11 na Espanha, seis no Marrocos e três em Portugal.