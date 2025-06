Gol de falta de Messi rende ao Inter Miami premiação milionária; entenda

O Inter Miami venceu o Porto nesta quinta-feira (19) com direito a gol de falta de Lionel Messi. Além de aumentar as chances de classificação para o clube americano, o gol marcado pelo argentino rendeu uma premiação recheada ao Inter Miami.

Jogadores do Inter Miami comemoram gol de falta de Messi contra o Porto (Foto: Paul Ellis / AFP)

Apenas pela participação no Mundial de Clubes, o Inter Miami arrecadou US$ 9,55 milhões (R$ 49,4 milhões), valor fixo dado aos clubes da América do Norte, Ásia e África.

Na primeira rodada, não conseguiu se sobressair contra o Al Ahly e ficou apenas no empate com o time egípcio. Por isso, faturou "apenas" US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões na cotação atual), montante distribuído pela Fifa para as equipes que empatarem na fase de grupos.

No segundo jogo, contra o Porto, a equipe foi vitoriosa após Messi fazer o segundo tento do Inter Miami. O gol e - consequentemente - a vitória rendeu ao clube americano US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,9 milhões), valor dado aos times que ganharem suas partidas na primeira fase do torneio.

Premiação do Mundial de Clubes

🔹 Premiação fixa por continente

Europa : entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi

: entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi América do Sul : US$ 15,21 mi

: US$ 15,21 mi Concacaf, Ásia e África : US$ 9,55 mi

: US$ 9,55 mi Oceania: US$ 3,58 mi

🔹 Bônus por desempenho

Vitória na fase de grupos : US$ 2 mi

: US$ 2 mi Empate na fase de grupos : US$ 1 mi

: US$ 1 mi Oitavas de final : US$ 7,5 mi

: US$ 7,5 mi Quartas de final : US$ 13,125 mi

: US$ 13,125 mi Semifinais : US$ 21 mi

: US$ 21 mi Vice-campeão : US$ 30 mi

: US$ 30 mi Campeão: US$ 40 mi

