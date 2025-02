Record vence Globo e alcança marca expressiva com Corinthians x Santos

O jogo entre Corinthians e Santos pelo Campeonato Paulista superou a audiência de programas consagrados da Globo na última quarta-feira (12). Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do portal "F5", a transmissão pela Record atingiu marcas expressivas, ultrapassando a novela "Mania de Você" e o "BBB 25".

Os números preliminares da Grande São Paulo mostram que o confronto alcançou média de 17,3 pontos, com picos de 20, das 21h30 às 23h36, estabelecendo um novo recorde para as transmissões do Paulistão 2025 em noites de quarta-feira. O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1.

Em comparação, a Globo, que exibia a novela e o reality show, registrou 16,2 pontos no mesmo intervalo. A competição foi particularmente intensa contra a novela "Mania de Você", com o futebol liderando a audiência por cerca de 10 minutos e superando o drama por dois pontos em determinado momento (19 contra 17), entre 22h15 e 22h25. No entanto, na média geral, de 21h30 a 22h25, a novela manteve a liderança com 19,6 pontos contra 17,1 do jogo.

A disputa com o "BBB 25" revelou-se ainda mais favorável ao futebol. Na média do confronto, entre 22h25 e 23h10, a Record marcou 17,3 pontos contra 15,8 da Globo. A reestreia de Neymar no Santos na semana anterior já havia assegurado a liderança da Record sobre o reality show.

O que vem por aí para Corinthians e Santos?

No sábado (15), o Corinthians enfrenta a Portuguesa, no Pacaembu, em confronto marcado para às 18h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Santos encara o Água Santa, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Os jogos são válidos pela décima rodada do Paulistão.

