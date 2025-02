Galvão Bueno fecha com concorrente da Globo

Galvão Bueno está de volta à Band após 44 anos. O histórico narrador deixou a Globo após ficar 43 anos na maior emissora do país. Galvão vai apresentar o "Galvão e Amigos", programa que vai debater o futebol brasileiro nas segundas-feiras à noite, formato similar ao antigo "Bem, Amigos".

continua após a publicidade

➡️ Na estreia, Denílson faz discurso sobre Band e revela bastidor da Globo

A informação divulgada pelo "Portal F5" conta que o jornalista assinou nesta quinta-feira (13). Galvão volta para o lugar onde começou a narrar Fórmula 1, uma de suas grandes paixões no esporte. O narrador foi funcionário da Band entre 1977 e 1981.

Desta vez, porém, Galvão não vai narrar a maior competição de automobilismo do mundo. A Band tem contrato com a Liberty Media e é a detentora dos direitos de transmissão da F1 no Brasil. O jornalista será utilizado nas transmissões de outra forma, com o narrador Sergio Maurício seguindo no comando das corridas. Galvão vai participar dos eventos maiores da categoria como um tipo de mestre de cerimônias e comentarista.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Palmeiras e São Paulo recusa proposta da Band para substituir Denílson

Prime Video

Novo nome da Amazon Prime Video, Galvão vai narrar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil na plataforma. A empresa comprou os direitos do Brasileirão nos jogos dos clubes da Liga Forte União. A LFU também será transmitida pela Record na TV aberta.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Galvão Bueno também fará mudança em canal

Além dos trabalhos na TV e no streaming, Galvão também tem um canal no YouTube. Após se despedir das narrações na Globo, ao fim de 2022, o narrador lançou o "Canal GB", em parceria com a produtora "Play9". No entanto, para 2025, o nome do canal será trocado para "Galvão Bueno".