Corinthians pode enfrentar rivais brasileiros se passar na Pré-Libertadores

A Conmebol divulgou a data do sorteio da fase de grupos da Libertadores e Copa Sul-Americana. O evento será no dia 17 de março, segunda-feira, no Paraguai. O Corinthians está classificado para a fase preliminar do torneio e, caso avance, pode encarar um adversário brasileiro.

Os potes do torneio são divididos a partir do ranking da Conmebol. Caso o Timão avance até a primeira fase do torneio, entrará no Pote 4, destinado aos clubes que se classificarem através da Pré-Libertadores.

Entre os classificados de forma direta para a competição através do último Campeonato Brasileiro, Botafogo, Flamengo, São Paulo e Palmeiras serão cabeça de chave na competição. O regulamento prevê que equipes do mesmo país não se enfrentem na primeira fase, ao menos que eles venham da Pré-Libertadores.

Com isso, o Timão tem 50% de chances de enfrentar um rival brasileiro já na fase de grupos da competição continental. Caso contrário, a tendência é de que o Corinthians enfrente River Plate, Racing ou Peñarol.

Corinthians estreia na competição continental contra o Universidad Central, da Venezuela, pela repescagem(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Pré-Libertadores

O Corinthians faz a sua estreia na competição no dia 19 de fevereiro, quarta-feira, pela Fase Preliminar 2. O primeiro adversário do Timão na repescagem do torneio é o Universidad Central, da Venezuela. A partida de ida será no Olímpico de UCV, em Caracas. O duelo de volta será uma semana depois, no dia 26 de fevereiro, na Neo Química Arena.

Caso vença, o Timão pode enfrentar Barcelona de Guayaquil, do Equador, ou El Nacional, do mesmo país, e Blooming, da Bolívia. O confronto está marcado para os dias 5 e 12 de março.