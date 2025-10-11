Conheça o gestor da fortuna bilionária de Cristiano Ronaldo

Nas últimas semanas, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador na história do futebol a se tornar bilionário. O craque português possui um patrimônio estimado em 1,4 bilhão de dólares, ou R$ 7,6 bilhões. Veja quem é o empresário que cuida das finanças do Robozão.

O nome do gestor de patrimônio de Ronaldo é Miguel Marques, de 52 anos. O executivo trabalha em um escritório acima da principal loja da Louis Vuitton em Lisboa, capital portuguesa. Além de CEO e chairman do conselho da LMcapital Wealth Management, Marques também já trabalhou no Anglo Irish Bank Suisse, além de também ser diretor no hotel Pestana CR7, em Manchester, na Inglaterra.

É comum que gerentes de patrimônio de jogadores de futebol, ou atletas de outros esportes, possuam seus escritórios em megalópoles e grandes centros comerciais, mas isso muda de acordo com a riqueza das figuras administradas. A medida em que o dinheiro do atleta se multiplica, é cada vez mais necessário que o executivo que cuida de suas finanças passe a ter uma vida "discreta".

Miguel construiu uma relação de amizade e confiança com CR7, que prefere tratar de seus investimentos de forma privada e chamando o mínimo possível de atenção. É conversando com seu agente e familiares que o craque português decide os investimentos que vai fazer, além de planejar seus próximos passos financeiros.

Cristiano Ronaldo comemora gol do Al-Nassr sobre o Al-Ahli, na Supercopa Saudita (Foto: Wun Suen/AFP)

Negociações secretas

Cristiano gosta tanto de manter seus negócios em segredo que em dezembro de 2019 adquiriu um terreno de aproximadamente 9 mil metros quadrados na Quinta da Marinha, em Cascais, Portugal. Fato é que, o nome de Ronaldo como comprador só foi revelado para os outros envolvidos na negociação com a aquisição quase 100% fechada.

Miguel Marques, inclusive, admitiu que avançou com as negociações de forma cautelosa, justamente para preservar a identidade de seu cliente.