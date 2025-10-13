Astro e principal goleador do Real Madrid desde que chegou, o atacante Kylian Mbappé relembrou a longa novela até sua chegada à Espanha e explicou porquê demorou tanto para assinar com o clube. Em entrevista a Jorge Valdano, ídolo merengue, o francês afirmou que seria difícil se desenvolver e ser titular absoluto em um time com Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale como trio de ataque.

Antes das tentativas de Florentino Pérez de tirar Mbappé do PSG para levá-lo ao Real Madrid, o jogador era cobiçado pelo clube espanhol desde quando ainda jogava pelo Monaco, com apenas 18 anos. O astro afirmou que sua decisão de ir para o PSG, na época, foi para não correr o risco de ser reserva.

— Quando saí do Monaco, aos 18 anos, eu tinha muito claro que queria jogar... E o Real Madrid tinha Benzema, Cristiano e Bale. E eu não queria ficar no banco. Todos os clubes da Europa me disseram que eu jogaria em seus times, mas eu sabia que o Real Madrid, mesmo com todo o respeito que tinha por mim, não poderia me escalar em todos os jogos. Claro, eu tinha o sonho de jogar pelo Real Madrid, mas ser titular é um privilégio — disse Mbappé.

Durante a conversa com Valdano, o camisa 10 da França destacou a influência de Cristiano Ronaldo em sua carreira. Apesar da admiração, o atacante fez questão de destacar que busca trilhar seu próprio caminho.

— O Cristiano sempre foi um modelo, um exemplo para mim. Tenho sorte de conversar com ele, de ter seus conselhos. Ele me ajudou. No Real Madrid, ele é o número um, o jogador-chave. As pessoas, mesmo agora, sonham com ele. Mas eu quero seguir meu próprio caminho. Espero que as pessoas também sonhem comigo. Que seja um momento histórico para mim e para o Real Madrid — comentou.

Mbappé comemora seu gol no jogo do Real Madrid contra o Osasuna (Foto: Javier Soriano/AFP)

Antiga novela entre Mbappé e Real Madrid

O namoro entre Mbappé e Real Madrid já acontecia desde 2017, quando o atacante foi campeão da Ligue 1 em surgimento meteórico no Monaco. Entretanto, a proposta do PSG foi mais sedutora, fechando com o time da capital francesa em compra que custou 180 milhões de euros.

Em 2022, Kylian e Florentino Pérez, presidente do Real, chegaram a selar um acordo verbal pouco antes do contrato do atleta expirar. Porém, Mbappé voltou atrás e escolheu ampliar o vínculo com o Paris. O anúncio envolvia extensão até 2025, mas foi explicado posteriormente que o acordo era de apenas dois anos, com obrigação de mais um em caso de título da Champions e cláusula opcional de desejo do craque, o que não veio a acontecer.

Até que, em 2024, o acordo foi oficializado. Mbappé se tornou reforço do Real Madrid em movimento sem custos, após deixar o PSG ao fim do contrato na temporada retrasada. A decisão por parte da estrela já havia sido tomada em fevereiro daquele ano, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Porém, houve cautela por parte dos mandatários espanhóis, já que Real e PSG poderiam se cruzar na Champions 2023/24.

