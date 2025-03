Na reta final da Superliga Feminina de Vôlei 2024/25, as quartas de final estão definidas entre os melhores colocados na tabela. As oito equipes que mais se destacaram garantiram uma vaga e já podem se preparar para a fase de mata-mata, que é disputada no formato de "melhor de três", no qual passa de fase o time que vencer dois jogos. Confira com o Lance! os classificados, calendário e onde assistir aos confrontos.

Confira os confrontos das quartas de final da Superliga Feminina:

Aqui está a tabela com os confrontos das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei 2024/25:

1º Confronto Dentil/Praia Clube (1º) Maringá (8º) 2º Confronto Minas (2º) Barueri Volleyball Club (7º) 3º Confronto Osasco/São Cristóvão Saúde (3º) Flamengo (6º) 4º Confronto Fluminense (4º) Sesi Bauru (5º)

Os confrontos serão disputados em melhor de três jogos, com as equipes mais bem classificadas tendo o mando de quadra no primeiro e, se necessário, no terceiro jogo.

Tabela das quartas de final da Superliga feminina

Primeira rodada

28/03 - 18h - Sesi Bauru x Fluminense - SporTv 2 e VBTV

28/03 - 21h - Minas x Paulistano Barueri - SporTv 2 e VBTV

29/03 - 18h - Maringá x Praia Clube - SporTv 2 e VBTV

29/03 - 21h - Osasco x Sesc Flamengo - SporTv 2 e VBTV

Segunda rodada

02/04 - 21h - Sesc Flamengo x Osasco - SporTv 2 e VBTV

03/04 - 18h - Fluminense x Sesi Bauru - SporTv 2 e VBTV

03/04 - 21h - Paulistano Barueri x Minas - SporTv 2 e VBTV

04/04 - 21h - Praia Clube x Maringá - SporTv 2 e VBTV

Terceira rodada (se necessário)

10/04 - 18h - Fluminense x Sesi-Bauru - SporTv 2 e VBTV

10/04 - 21h - Minas x Paulistano Barueri - SporTv 2 e VBTV

11/04 - 18h - Praia Clube x Maringá - SporTv 2 e VBTV

11/04 - 21h - Osasco x Sesc-Flamengo - SporTv 2 e VBTV

