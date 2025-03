O Conegliano, time da brasileira Gabi Guimarães, segue invencível na temporada de 2025 do Campeonato Italiano de Voleibol Feminino. O time derrotou o Novaro por 3 sets a 0 em primeira partida válida pela semifinal do campeonato. A etapa é disputada em 5 partidas, o time que vencer três vezes avança para a final.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partida, com público de aproximadamente 5 mil pessoas, foi vencida com larga vantagem do Conegliano, que jogava em casa. O time fechou parciais de 25/17, 25/16 e 25/13 contra o Novaro. Sem passar por pressão em momento algum, o time de Gabi Guimarães já abriu o placar com nove pontos de vantagem.

Na Itália, Conegliano vence primeiro jogo da semifinal do Campeonato Italiano de Vôlei Feminino (Foto: Divulgação/Conegliano)

Próximas partidas de Gabi Guimarães no Conegliano

Agora, o Conegliano tem mais quatro partidas contra o Novaro, precisando vencer mais duas.

Jogo 1: Conegliano 3 x 0 Novara - 22/03/2025 ✅

Jogo 2: Conegliano x Novara - 29/03/2025 🔄

Jogo 3: Conegliano x Novara - 06/04/2025 🔄

Jogo 4: a definir 🔄

Jogo 5: a definir 🔄

continua após a publicidade

➡️ Praia Clube conquista vaga no Mundial de Vôlei Feminino 2025; veja classificados

No Mundial de Vôlei, a Gabi Guimarães representará a Seleção Brasileira, que estreia contra a Grécia no dia 22 de agosto, pela fase de grupos do Mundial. A jogadora foi eleita a segunda melhor jogadora do mundo pela Federação Internacional de Voleibol em 2024 e venceu o Mundial de Clubes com o Conegliano e a medalha de bronze olímpica com a Seleção Brasileira.

Gabi Guimarães joga em clube da itália (Foto: FIVB/Divulgação)

✅ FICHA DA JOGADORA



✏️ Nome completo: Gabriela Braga Guimarães

🗣️ Conhecida como: Gabi

👩 Idade: 30 anos

📆 Data de nascimento: 19 de maio de 1993

📍 Local: Belo Horizonte, Minas Gerais

⚖️ Peso: 59kg

📏 Altura: 1,80m

🏐 Posição: Ponteiro