Última rodada da Superliga Masculina define classificados para os playoffs

A última rodada da Superliga Masculina de vôlei acontece na quinta-feira (27) e irá definir os oito clubes classificados para a próxima fase. O meio da tabela está embolado e algumas equipes ainda têm chances de continuar ou serem eliminadas da competição.

Entre os times que brigam pela sobrevivência na Superliga, está o São José dos Campos, ocupando o oitavo lugar com 22 pontos, que enfrenta o Suzano e precisa da vitória para manter seu lugar e não ser utrapassado pelo Goiás, que possui 21 pontos e enfrenta o Joinville também na quinta.

O Minas, atualmente em segundo lugar com 47 pontos, enfrenta o Praia Clube, quinto colocado com 41 pontos. Ambas as equipes já estão classificadas para os playoffs e jogam apenas para cumprir tabela.

Outro confronto interessante entre equipes já confirmadas na próxima fase é entre Campinas e Sesi-Bauru. Os times ocupam a terceira e quarta colocações, respectivamente, com 47 e 46 pontos. Assim, o confronto pode definir o mando de quadra para as próximas etapas da competição.

Superliga Feminina tem quartas de final definidas

No último sábado (22), os confrontos das quartas de final da Superliga Feminina foram definidos e apenas as oito melhores equipes seguem na disputa pelo título.

O Gerdau Minas, dono da melhor campanha na primeira fase, enfrentará o Brasília Vôlei, oitavo colocado. Já o Praia Clube, que terminou em segundo, terá pela frente o Sesc Flamengo, que fechou a fase de grupos na sexta posição.

Outro duelo de destaque será entre Osasco/São Cristóvão Saúde e Barueri Volleyball Club. A equipe osasquense garantiu a terceira colocação e enfrentará o time comandado por José Roberto Guimarães, que ficou em sexto. Já o Fluminense, que fez uma campanha sólida e terminou em quarto, medirá forças contra o Sesi Bauru, quinto colocado.