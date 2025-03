Os jogadores da Neurologia Ativa, último colocado da Superliga masculina de vôlei, protestaram contra os salários atrasados de forma inusitada. No jogo contra o Campinas, no último sábado (21), os jogadores se posicionaram de costas para o primeiro saque do adversário. O protesto ocorreu mais uma vez no decorrer da partida. Veja o vídeo:

E lá vamos nós mais uma vez com protesto no primeiro ponto, faz um bom tempo que os jogadores da Neurologia Ativa estão com problema de salários atrasados. Lamentável 👎 #CanalVoleiBrasilpic.twitter.com/NtHYXK97TQ — Portal Vôlei Brasil 🏐🇧🇷 (@portal_volei) March 22, 2025

Essa não é a primeira vez que os jogadores protestam desta forma: o ato aconteceu nas partidas contra São José e Minas, pelas rodadas anteriores. A equipe de Goiás, não venceu nenhum jogo na competição. Foram 21 derrotas em 21 jogos.

A crise financeira do clube é evidente desde o início da Superliga. Em um jogo fora de casa contra o Campinas, o time contou com apenas oito jogadores, reflexo dos atrasos salariais. A situação levou ao desligamento temporário do técnico Pedro Moska, que, após expressar sua insatisfação com as condições do time, foi recontratado cerca de 20 dias depois, no final de dezembro de 2024.

Jogadores protestam de maneira inusitada contra salários atrasados na Superliga (Foto: Reprodução/ Instagram)<br>

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) interveio na situação e antecipou cerca de R$ 70 mil em ajuda financeira para o clube. Apesar disso, a Neurologia Ativa conquistou apenas dois pontos e venceu 11 sets até agora.

O time encerra sua participação na elite do vôlei nacional em um jogo contra o Guarulhos, fora de casa, nesta quinta-feira (27), pela última rodada da temporada regular.

