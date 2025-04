Fortaleza x Racing na Libertadores: qual time vale mais? Veja comparação

O Fortaleza estreia na noite desta terça-feira (1) na Libertadores 2025 e recebe em casa o Racing, da Argentina. O duelo contra o atual campeão da Sul-Americana e cabeça-chave no grupo do tricolor é o confronto mais duro desta primeira fase para os brasileiros. Em uma competição amplamente dominada pelo Brasil na últimas seis temporadas, o time argentino é um dos que consegue rivalizar e equilibrar o enfrentamento dentro e fora de campo.

O Lance! Biz fez o levantamento com os times mais valiosos nesta edição da Libertadores e o Racing aparece no top 10 das equipes mais valiosas desta edição, ficando à frente do Fortaleza, que é o único brasileiro fora desse recorte dos dez maiores.

Fortaleza tem duelo acirrado com o Racing na Libertadores. (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

No comparativo, o Racing é apontado como o 8º clube com maior valor de mercado, alcançando a marca de R$ 460 milhões. Do outro lado, o Fortaleza vem um pouco atrás avaliado em R$ 293 milhões, ocupando a 12ª posição do ranking geral da competição. Os dados usados para montar a lista são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

À frete do Fortaleza estão outros quatro clubes argentinos: o River Plate (R$699 mi), 4º colocado geral, Vélez Sarsfield (R$394 mi), 9º colocado, Estudiantes de La Plata (R$ 350 mi), em 10º, e o Talleres (R$ 313 mi), em 11º.

Apesar de não ser a equipe de maior valor em seu grupo, o Fortaleza está à frente dos outros dois nomes que completam a chave. Logo atrás do Leão do Pici está o Colo-Colo, do chile, e do Atlético Bucaramanga, da Colômbia. Os chilenos ocupam a 14ª posição no ranking, avaliados em R$191 milhões, R$ 100 milhões a menos que o time brasileiros. A equipe colombiana a 29ª entre os 32 times da lista, com valor de pouco mais de R$60 milhões.

continua após a publicidade

Racing foi campeão da Recopa Sul-Americana contra o Botafogo no começo de 2025. (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

Jogadores mais valiosos de Fortaleza e Racing

Do lado tricolor, o nome mais bem avaliado é justamente de um argentino. Tomás Pochettino lidera a lista no elenco do Fortaleza com cotação de 6 milhões de euros no mercado, ou R$ 44 milhões na cotação atual. A lista segue com mais dois hermanos: o zagueiro Gastón Ávila e o lateral Eros Mancuso, os dois avaliados em 4 milhões de euros, pouco menos de R$ 30 milhões.

No time do Racing, são quatro nomes mais bem cotados que Pocchetino. Matías Zaracho, ex Atlético Mineiro, abre a lista ao lado do defensor Marco Di Césare, avaliados em R$ 58 milhões. Na sequência, o zagueiro Santiago Sosa e o meio-campista Juan Ignacio Nardoni, avaliados pelo Transfermarkt em pouco mais de R$ 51 milhões.