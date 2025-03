Fortaleza anuncia novo uniforme para a temporada 2025; veja fotos

Diante do Racing, nesta terça-feira (1), pela estreia da Libertadores em 2025, o Fortaleza também levará a campo seu novo uniforme para a temporada 2025. O confronto contra os argentinos foi o escolhido para apresentar a camisa do tricolor cearense diante da torcida na Arena Castelão. A peça será usada nas três competições que o Laion disputa neste ano, o Brasileirão, a Copa Do Brasil e a copa continental.

Batizada com o nome de "Tradição", a peça tem o tradicional desenho tricolor com as faixas intercaladas em azul, vermelho e branco na horizontal. O modelo é mais uma vez fabricado pela Volt Sport, fornecedora de material esportivo do Fortaleza desde o começo da temporada 2023.

As camisas já estão à venda nas lojas oficiais do clube e nos sites do Fortaleza e da própria Volt. Cada camisa está sendo vendida por R$ 329,99. Para a criação do design, alguns torcedores do Leão do Pici participaram opinando sobre o modelo. Na campanha de lançamento, o zagueiro David Luiz e o atacante Lucero posaram com o novo uniforme.

Fortaleza anuncia novo uniforme pra temporada 2025. (Foto: Foto: Divulgação/Volt Sport)

Mudança no novo uniforme

Seguindo o lema de tradição, as camisas deste ano mantém a marca da Cruz de Santiago presente no uniforme, como é feito desde 2017 e é tido como um símbolo de fé, força e superação. O CEO do clube, Marcelo Paz, destaca a mensagem trazida pelas camisas de ser um uniforme com o desenho clássico do Fortaleza, principalmente por voltar a utilizar faixas horizontais um pouco mais finas, como já foi visto em vários momentos do clube.

- É o lançamento que mexe com toda a nossa torcida, é sempre especial e como o próprio nome já diz remete à Tradição, é o nosso uniforme número um. De volta às listras mais finas, o novo Manto Tricolor já vira um clássico instantâneo, e sabemos muito bem do orgulho de vestir as cores vermelho, azul e branco. Vamos mostrar toda nossa vibração em campo com ele em grandes competições, no Brasil e pela América do Sul - destaca o executivo.

Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, ressaltou a importância da parceria da marca com o Fortaleza, que entra em sua terceira leva de uniformes feitos pela empresa. O diretor também destacou que a participação dos torcedores opinando sobre o design foi fundamental para a concepção da peça desta temporada.

- Desenvolver a camisa oficial do Fortaleza requer muita responsabilidade, é um dos clubes com a marca mais forte do país. Contar com a participação de alguns torcedores na concepção do projeto é algo que marca o projeto, ninguém conhece mais o uniforme do Fortaleza do que a torcida - afirmou Kleimmann.

Veja fotos do uniforme do Fortaleza 2025

Fortaleza anuncia novo uniforme pra temporada 2025. (Foto: Foto: Divulgação/Volt Sport)

Fortaleza anuncia novo uniforme pra temporada 2025. (Foto: Foto: Divulgação/Volt Sport)

Fortaleza anuncia novo uniforme pra temporada 2025. (Foto: Foto: Divulgação/Volt Sport)