Ficha do jogo FOR RAC 1ª rodada Libertadores Data e Hora Terça-feira (1), às 21h30 Local no Castelão (CE), Árbitro Juan Benítez Var Ulises Mereles Onde assistir

Fortaleza e Racing se enfrentam pelo ínicio na fase de grupos da Libertadores de 2025. A partida válida pela primeira rodada acontece nesta terça-feira (1) no Castelão (CE), às 21h30 (de Brasília), com transmissão exclusiva da Paramount+ (streaming).

Na sua terceira participação em Libertadores, o Fortaleza se consagra como o time nordestino com o maior número de participações no torneio continental. O Leão estreou em 2022, repetiu a participação em 2023 e confirmou a disputa para o calendário de 2025, após o quarto lugar conquistado no Brasileirão do ano passado.

O Racing, por outro lado, é um velho conhecido da Libertadores da América, tendo alcançado a Glória Eterna em 1967. Os argentinos estão nesta edição por conta do título em outra competição continental em 2024: a Copa Sul-Americana. Além disso, La Academia abriu o ano vencendo a Recopa Sul-Americana desta temporada, em cima do Botafogo, com duas vitórias por 2 a 0.

Tudo sobre o jogo entre Fortaleza e Racing (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Racing

1ª rodada — Libertadores

📆 Data e horário: terça-feira, 1 de abril de 2025, às 21h30(de Brasília);

📍 Local: Castelão (CE);

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming);

🟨 Arbitragem: Juan Benítez (árbitro) e Ulises Mereles (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo, Eros Mancuso, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pol Fernández, Martínez; Marinho (Deyverson), Moisés, Lucero.

❌ Desfalques: Tinga, David Luiz, Brítez, Renato Kayzer e Breno Lopes (lesionados)

🔵⚪ Racing (Técnico: Gustavo Costas)

Arias; Di Césare, Colombo, Colombo (Quirós); Martirena, Almendra, Nardoni, Rojas, Vietto (Zaracho); Adrián Martínez e Salas.

❌ Desfalques: Bruno Zuculini (lesionado)