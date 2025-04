Guia da Libertadores: Fortaleza busca nova ida ao mata-mata

O Fortaleza faz a sua estreia na Copa Libertadores nesta terça-feira (1º), contra o Racing-ARG, na Arena Castelão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). Participando da competição pela terceira vez, o Tricolor tentará replicar, ao menos inicialmente, o feito de 2022, quando avançou para a fase de mata-mata da competição - caiu para o Estudiantes nas oitavas. Em adendo aos argentinos, Colo-Colo (CHI) e Atlético Bucaramanga (COL) completam o grupo E.

Vivendo uma temporada irregular, com um vice-campeonato no Estadual e mais derrotas do que vitórias na Copa do Nordeste, o time superou o Fluminense por 2 a 0, pelo Brasileirão, no último sábado (29). O resultado indicou a possibilidade de virar a chave e desempenhar melhor nas competições que agora se iniciam.

Enfrentando os cariocas, Vojvoda mandou a campo uma equipe com mais força no meio-campo, adotando Yago Pikachu como um ala. Ainda que as análises variem conforme o adversário, nota-se que o comandante busca soluções para melhorar o desempenho do Leão, tendência que deve seguir na Libertadores. Em meio à fase de grupos da competição, o técnico completará quatro anos no comando do Fortaleza.

A lista de inscritos do Tricolor para o torneio tem 45 nomes, já incluindo o atacante Allanzinho, além de diversos nomes da base. O reforço Deyverson ainda não está presente, mas a tendência é que seu nome entre e o de Renato Kayzer saia, por conta do acerto do atleta com o Vitória.

Fortaleza está no grupo E da Copa Libertadores. Foto: divulgação/Conmebol.

Elenco do Fortaleza para a Libertadores 2025

Goleiros: João Ricardo, Brenno, Magrão, Eduardo Salvador, Cássio Acosta e Cesar Braga; Laterais: Tinga, Bruno Pacheco, Mancuso, Diogo Barbosa, Felipe Jonatan, Kauan Leal e Arthur Moura; Zagueiros: Titi, Kuscevic, David Luiz, Gastón Ávila, Brítez, Gustavo Mancha e Guilherme da Fonseca; Meio-campistas: Pol Fernández, Pochettino, Martínez, Calebe, Zé Welison, Matheus Rossetto, Pedro Augusto, Lucas Sasha, Kervin Andrade, Lucca Prior, Bruno Pereira, Lucas de Abreu, Jairo Reyes, Bruno Branco e Dimas de Oliveira; Atacantes: Lucero, Marinho, Allanzinho, Moisés, Pikachu, Breno Lopes, Dylan Borrero, Renato Kayzer, Caio Wesley e Landerson Costa.

Jogos do Fortaleza na Libertadores 2025

1ª rodada: Fortaleza x Racing - 01/04 (terça-feira) - 21h30 - Paramount+ 2ª rodada: Colo-Colo x Fortaleza - 10/04 (quinta-feira) - 21h30 - ESPN e Disney+ 3ª rodada: Atlético Bucaramanga x Fortaleza - 23/04 (quarta-feira) - 23h - Paramount+ 4ª rodada: Fortaleza x Colo-Colo - 06/05 (terça-feira) - 21h30 - Paramount+ 5ª rodada: Fortaleza x Atlético Bucaramanga - 13/05 (terça-feira) - 21h30 - ESPN e Disney+ 6ª rodada: Racing x Fortaleza - 29/05 (quinta-feira) - 21h30 - ESPN e Disney+

Adversários do Fortaleza na primeira fase da Libertadores 2025

O Racing, da Argentina, será o primeiro adversário do Leão na fase de grupos da Libertadores. Atual campeão da Copa Sul-Americana, ao superar o Cruzeiro por 3 a 1 na decisão, o time vive momento instável no Campeonato Argentino: é o décimo colocado, com 13 pontos e seis derrotas em 11 partidas. O Racing será o último dos "cinco grandes" da Argentina que o Fortaleza enfrentará - Independiente, River Plate, San Lorenzo e Boca Juniors completam a lista.

continua após a publicidade

Racing derrotou o Cruzeiro na final da Sul-Americana de 2024. Foto: Juan Mabromata/AFP.

O Colo-Colo se classificou para a Libertadores após o título do último Campeonato Chileno. No entanto, na edição atual, o clube é apenas o décimo colocado, tendo sete pontos em cinco jogos. Em 2022, quando também dividiram o mesmo grupo no torneio, o Fortaleza perdeu para os chilenos por 2 a 1 em casa e triunfou por 4 a 3 fora, resultado que selou a vaga no mata-mata.

O Atlético Bucaramanga, por sua vez, obteve a vaga pelo título do Torneio Apertura de 2024, realizado no primeiro semestre do futebol colombiano. Na edição de 2025, a equipe é a 11ª colocada, com 13 pontos em 11 rodadas.