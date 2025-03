Alvo do Vitória, Marinho inicia Brasileirão como titular do Fortaleza

Após quase dois meses, o atacante Marinho voltou a participar um de gol na vitória do Fortaleza por 2 a 0 contra o Fluminense, pela 1ª rodada do Brasileirão. O atleta aproveitou lançamento de Yago Pikachu e deu assistência para Lucero anotar o primeiro tento do campeonato. A titularidade do jogador de 34 anos, que é alvo do Vitória, indica sua importância no elenco tricolor.

As conversas acontecem porque o clube baiano gosta da ideia de contar com o profissional, que passou pelo Vitória em 2016 e foi fundamental na campanha de permanência na Série A. O atacante anotou 12 tentos e deu seis assistências naquele torneio, incluindo participações em todos os últimos seis duelos.

Marinho está no Fortaleza desde 2023, tendo 14 gols e dez assistências pelo Tricolor. Contra o Fluminense, formou dupla com Pikachu pela direita, o que pode ser uma alternativa importante para os próximos compromissos. O atleta fez seu 12º jogo do ano - o sétimo como titular. São dois gols e duas assistências na temporada.

O técnico Juan Pablo Vojvoda destacou a escalação do atacante e comentou sobre o fato de que poderia ser uma surpresa para Mano Menezes, então treinador dos cariocas. Mano foi demitido horas depois do resultado.

— A estratégia era de ter força no meio e fortalecer o sistema defensivo, para defender bem. Procurei jogadores nos quais observei bons rendimentos, porque futebol é rendimento. Talvez o Mano não pensasse em Pikachu e Marinho, mas observei que Pikachu correspondeu no último jogo e Marinho está em boa fase - afirmou o argentino.

Estreia do Fortaleza na Libertadores

O Fortaleza inicia sua caminhada na Copa Libertadores de 2025 nesta terça-feira (1º), contra o Racing-ARG, na Arena Castelão. A partida terá início às 21h30 (de Brasília). Marinho terá a chance de fazer sua primeira partida pelo Leão no campeonato, pois não era parte do elenco em 2022 e, em 2023, chegou apenas no segundo semestre do ano.

Marinho em ação pelo Flamengo, na Libertadores. Foto: Mauro Pimentel/AFP.

O profissional foi eleito o melhor jogador da Libertadores de 2020, quando foi vice-campeão pelo Santos. Em 2022, conquistou a taça com o Flamengo, atuando cinco vezes ao longo da campanha. Marinho marcou um gol na vitória por 2 a 1 contra o Vélez Sarsfield, pelo jogo de volta da semifinal.